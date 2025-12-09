台灣芭樂首攻歐盟！黃偉哲帶隊行銷 荷蘭高檔超市買氣旺

歐盟今年六月剛開放台灣的芭樂進口，而台南市最近就搶先在荷蘭登陸，由市長黃偉哲帶隊，直接在高檔超市舉辦展售會，搭配同樣台南來的鳳梨，讓不少華人以及在地民眾，紛紛駐足圍觀，除了獲得好評，還帶動強勁買氣。

台南市長黃偉哲：「請你吃這個！」

台南市長黃偉哲，站在門口，賣起台灣水果，但除了當推銷員，還得隨時客串吉祥物。

台南市長黃偉哲vs.工作人員：「OK...照相，二...三，再一張。」

一邊跟民眾合照，一邊還得忙著幫台南水果行銷，因為台灣芭樂首次進攻歐盟，第一站就選在荷蘭的高檔超市。

台南市長黃偉哲：「荷蘭當地的一些白人，他們都吃到這個，台南的芭樂都非常的驚豔，頂級超商中間人潮的盛況，造成了熱烈的迴響，而且紛紛要求加碼。」

原來今年六月，歐盟剛開放台灣的芭樂跟芒果進口，因此台南市府率先出擊，搶占先機到荷蘭插旗，搭配同樣是台南出產的金鑽鳳梨，利用新鮮水果，以及各種果乾，除了在第一線跟顧客面對面，還不忘做起國民外交。

台南市長黃偉哲：「如果要進行友好訪問，或者是這個締結一些，簽訂一些協議，我們表示非常歡迎。」

除了荷蘭，法國也有貿易商接洽，讓台灣的優質水果，也能搶攻歐盟的高端市場。

