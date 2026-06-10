「台灣花生標章」最晚7月中旬公布 農業部曝最新進度
美國零關稅花生還沒進口，雲林花生因為預期心理，開盤價慘跌至每台斤35元，創10年新低。針對是否會保價收購，農業部長陳駿季今日強調，絕對不會直接向農民收購，將透過種種措施支持產地價格，其中「台灣花生標章」最慢7月中旬公布，花生加工產品的原料原產地標示則正與衛福部溝通，盼藉由標章及原產地標示，有效區隔國產花生與進口花生。
立法院經濟委員會今日繼續審查農業部民國115年預算。
農業部長陳駿季會前受訪表示，目前進口花生的配額跟關稅額度跟過往一樣，完全沒有改變，且雲林花生採收在初期，比例約5％，近期豪雨使得部分地區停收，但媒體報導部分盤商或特定人士稱可能因為美國進口花生，導致花生價格降低，是不實訊息。
他強調，目前國內的需求沒有改變，農民辛苦種植的花生因為豪雨的關係，正在等待採收，不宜以錯誤、未來的政策影響產地價格，若刻意謠傳美國進口花生打壓台灣，農業部將啟動聯合稽查。
陳駿季表示，因應美國花生進口，農業部已準備所有措施，並與雲林、彰化所有花生農作座談，將啟動集團栽培及濕莢收購相關制度。
他指出，尤其是國產品與進口產品的有效區隔，農業部已與智財局做好溝通，預計最晚7月中旬公布「台灣花生標章」，原產地標示則正持續與衛福部食藥署討論，希望未來花生加工產品要標示清楚的原產地，特別是進口花生一定要標示，農業部希望透過「台灣花生標章」及原產地標示，有效區隔國產花生與進口花生。
陳駿季表示，協助輔導業者的300億農業安定基金，目前可以使用「180億元農漁產業支持方案」處理，呼籲所有花生農不要擔心，也不要因為現在下雨急著採收，否則帶土較多造成品質劣化，農業部將隨時掌握產地價格的動態。
至於是否會保價收購，他表示，民國108年的花生之亂，相信大家記憶非常深刻，當年的情況與現在不一樣，農業部絕對不會直接向農民收購，而是會持續監控產地狀況，並提出適當措施，透過種種措施支持產地價格。
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