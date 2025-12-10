台灣若戰爭能照常上班上課？ 王世堅：砲彈打來無人倖免！

台北市議員苗博雅日前在直播中談及戰爭，宣稱台灣若爆發戰爭，「該上班上學開店的都照常運行」，後來說倘若馬祖、金門遭攻擊，台灣本島還是可以維持正常上班上課，並以戰爭下的烏克蘭狀況為例。對此，民進黨立委王世堅表示，台灣面積只有3萬6千平方公里，不像烏克蘭那麼大，一旦戰爭無人能夠倖免，不分藍綠白紅都一樣。

民進黨立委王世堅。（圖／中天新聞）

王世堅今（10）日下午出席民進黨例行中常會前接受媒體聯訪，被問到怎麼看苗博雅日前的說法？王世堅回應，台灣面積就只有3萬6千平方公里，倘若真發生戰爭，有地區可能照常生活作息的，那是指國土超大的國家，至少要有上百萬平方公里，就像烏克蘭，而且是在比較內陸的地區，就比較不會受到影響。

王世堅接著提到，台灣整體面積就3萬6千平方公里，南北不到4百公里，在這種情況下，一旦台灣開戰，全體國民都要做好心理準備，不分東西南北都會受到影響，大家會攜手一致對抗。

社民黨台北市議員苗博雅。（資料照／中天新聞）

王世堅指出，戰爭若發生，2300萬同胞沒人能夠倖免，砲彈打過來不分獨派、統派、中華民國派，不分藍、綠、白、紅都一樣。這就是為何台灣各個不同顏色的政黨，必須要放下手上的爭執、求同存異，把大家共同要對抗中共武力侵吞的部分要站在一起。

王世堅直言台灣若發生戰爭2300萬同胞無人能倖免。（圖／中天新聞）

王世堅直言，國內各界對於治國都有不同看法，可以透過民主機制，有各黨代表來國會論政才是對的，但砲彈打過來，3萬6千平方公里沒人能閃得掉。

