台灣若發美元穩定幣 楊金龍：須受台、美兩地法規管轄

金管會主委彭金隆證實若「虛擬資產服務法」順利在立法院三讀，台灣在明年下半年就可以發行台版穩定幣。中央銀行總裁楊金龍今天(4日)在一場活動發表演講時指出，台灣業者若發行美元穩定幣，想於美國境內使用，將同時受台灣法規及美國GENIUS法案管轄，法遵將更為嚴格。至於新台幣穩定幣是「Pay Before」，是否具吸引力，最終還是要看消費端需求。

中央銀行總裁楊金龍4日出席財金公司年度金融資訊系統年會專題演講，首度針對穩定幣發表詳盡評論。

廣告 廣告

楊金龍表示，國際結算銀行(BIS)認為穩定幣不符合3項貨幣測試標準，難以成為貨幣體系的支柱，像是各種穩定幣的價格穩定性不足，且發行的私部門多註冊在未有妥適監管的地區，因此有學者認為這些發行機構就像美國在1830至1860年代曾發生的「野貓銀行」一樣，直到美國通過國家銀行法(National Bank Act)，於1913年成立美國聯邦準備體系(Fed)，由Fed獨占貨幣發行權後，才解決貨幣體系的亂象。

另外，穩定幣是採100%準備的發行方式，如要增加供給，需要用戶提前支付法幣才能發行，發行人無法自行創造供給。再來，目前穩定幣屬不記名工具，自由跨境流通、出入不同交易所及自我託管錢包，在「認識你的客戶」(KYC)的合規上存在漏洞，誠信不足。

楊金龍也指出，穩定幣具有支付及交易媒介功能，央行關注其所涉及的消費者保護、對銀行業務影響、跨境支付及貨幣供給等議題。

楊金龍也點出國內美元穩定幣發展的可能性。他表示，從川普政府推出GENIUS法案來看，美國將支付型穩定幣發行納管，目的在推動美元穩定幣市場發展，且規範非美國境內的發行人所發行的支付型穩定幣不得於美國境內公開發行或交易，除非該發行商具備技術能力，並承諾遵守美國的法令規定，才會獲得許可。因此，台灣業者發行美元穩定幣，如欲於美國境內使用，將同時受台灣法規及美國GENIUS法案管轄，法遵更為嚴格。而目前虛擬市場仍以境外機構發行的美元穩定幣像是USDT、USDC為主流，一般民眾可能更偏好持有這些美元穩定幣。

至於新台幣穩定幣，楊金龍認為，台灣支付體系完整，國內已有多元支付工具，像是信用卡、金融卡、銀行存款及電子支付等，已可即時支付，且收費低廉。他指出，新台幣穩定幣雖可作為實體經濟支付工具之一，但它跟電子支付一樣，都是 Pay Before，在消費前就要把錢先存進去，與金融卡是Pay Now、信用卡是Pay After有所不同。現在消費者也都精打細算，到底要不要將穩定幣用在實體經濟世界當作支付工具，還要看消費端的需求。

楊金龍也表示，穩定幣作為新興的金融工具，雖然有其發展潛力，但同時也面臨監管和市場風險的挑戰。對於我國而言，穩定幣的發展將取決於市場需求、法規框架以及技術的進步。他指出，新台幣穩定幣未來可能還是會在虛擬資產與RWA代幣化這些領域發展；發展空間還是要看這些代幣化資產的實際應用情況而定。後續在法規方面，主管機關金管會也會持續洽商央行，並與涉及洗錢防制與防範詐欺的相關部會共同研定。(編輯：宋皖媛)