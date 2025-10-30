台灣茄芷袋爆紅！ 日本旅客狂買成伴手禮首選

今年來台的日本觀光客數量激增，伴手禮市場也隨之熱絡。除了經典的泡麵與鳳梨酥外，有「台灣LV」之稱的茄芷袋近期在日本旅客間掀起熱潮。根據旅居台灣的日籍部落客「日本人的歐吉桑」分析，這款源自台南後壁區的經典編織袋，因其實用性與復古設計深受日本長輩喜愛。

有「台灣LV」之稱的茄芷袋近期在日本旅客間掀起熱潮。（示意圖/資料照）

「日本人的歐吉桑」在社群平台上指出，茄芷袋對日本長輩來說有五大優點，包括輕巧耐用、通氣性佳、復古配色、防水易清洗以及價格實惠。他分享自己的父母收到茄芷袋後，不僅開心合影，還大力稱讚其實用性。許多網友也留言表示，茄芷袋在日本的受歡迎程度超乎想像，有人甚至特地來台大量採購。

茄芷袋的起源可追溯至台南後壁區菁寮里，最初由「藺草」編織而成，後來因塑膠製品的普及，材質改為彩色尼龍網布，並演變成現今的樣貌。經典的紅綠藍條紋設計不僅實用，更成為台灣文化的象徵之一。

許多網友分享了自身經驗，有人表示曾用茄芷袋裝伴手禮，結果反而被大讚包裝好看；也有旅客指出，茄芷袋在日本的展覽活動中甚至成為贈品，吸引不少年輕人排隊索取。茄芷袋的輕便與耐用性在日本的梅雨季節更顯實用，難怪成為日本旅客心目中的台灣之光。

