台灣茶博會 桃園端出好茶

「桃園好茶」插旗臺灣國際茶博會，五大茶香主題迎世界旅人。（農業局提供）

記者陳華興∕桃園報導

二０二五台灣國際茶業博覽會十四日於台北南港展覽館盛大開幕。桃園市農業局以「桃茶粹選、國門之禮」為主題，打造融合設計美學與互動體驗的特色展館，展現桃園茶產業的文化底蘊與創新風貌，透過五大主題展區互動，引領民眾體驗豐富多元在地好茶文化。

農業局長陳冠義表示，桃園展區以「桃茶粹選、國門之禮」為題，象徵桃園以茶香作為迎賓語言，讓世界從茶香認識桃園。展館設計融入飛機窗框與山巒茶景意象，象徵桃園作為台灣的國門城市，以縷縷茶香迎接世界旅人。

「茶香藝廊」精選八家代表茶廠，呈現從高山雲霧到平原茶鄉的多層次風味；「調韻之所」推出《茶出你的香氣旅伴》，以心理測驗搭配ＤＩＹ果茶包體驗，讓民眾調出專屬的茶香性格；「茶蘊雅集」打造打卡拍貼區，結合旅人意象與茶會美學；「茶韻尋境」結合影像互動牆與闖關設計，讓展覽更具互動性與趣味性。

八家績優茶廠—雪霧有機茶莊園、拉拉山製茶廠、竹峰茗茶休閒農場、益壽茶園、隨緣茶空間、義和茶葉、雙霖茶莊與文新製茶廠參展，於活動期間展售不同風味的茶品，向消費者推廣桃園百年茶文化。