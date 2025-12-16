台灣茶商巴黎奪獎被嗆「只是中國的一省」各國來賓打臉：不喜歡就出去

國際中心／游舒婷報導

台灣茶葉在國際上發光發熱，日前在法國巴黎的茶葉國際大賽獲獎，未料卻在頒獎典禮上遭到中國大使館人員嗆聲，大喊「台灣只是中國的一省」，試圖打斷典禮進行，而現場的來賓則紛紛站出來幫忙台灣聲援。

聚鑫製茶廠在法國巴黎領獎，中國大使館當場叫囂。（圖／取自聚鑫製茶廠臉書）

聚鑫製茶廠在臉書上分享這部影片，12月2日，法國巴黎秘魯大使館舉行的法國茶葉國際大賽上，聚鑫製茶廠的「華崗雪源頭」獲主辦單位頒發特別獎，執行長謝忠霖代表領獎，主辦單位特地在螢幕上秀出台灣國籍，並介紹台灣。

未料，這時出席頒獎的中國大使館人員站起來表達不滿，大喊「台灣是中國的一省」，想要讓主辦單位停止頒獎，但主辦單位並沒有理會，而現場與會的來賓也紛紛出聲幫台灣聲援，紛紛表示「不是」、「安靜點」、「不喜歡就出去」。

影片中，執行長謝忠霖在會後其他與會人員交流，對方大讚「台灣的茶葉是最好的，沒有人能比較」，展現出台灣茶葉的實力。根據《中央社》，執行長謝忠霖也指出，雖然出現中國人鬧場的插曲，不過會後有許多國家跟會人員都用英文給他加油、鼓勵。至於大家為什麼會認識台灣，謝忠霖說，很多人都是透過當時新冠肺炎防疫成功、對國際做出貢獻的新聞認識台灣。

對此，外交部稍早也回覆，如果那位中方人士，說的是「Taiwan is a province, part of China（台灣是中國的一個省）」的話，要嚴正的駁斥、更正對方的說法。外交部發言人蕭光偉指出，可以非常的清楚看出，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海的客觀現狀，也是國際社會公認的事實。

