台灣茶商法國奪獎中方叫囂「中國的一省」反被噓爆 林楚茵大讚：台灣榮耀與勝利

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

我國茶葉在法國得獎，現場卻遭中國大使館人士鬧場叫囂「台灣是中國的一省」，結果現場各國紛紛為台灣發聲，除了要鬧場者安靜還嗆中國「不喜歡可以離開」。對此，民進黨立委林楚茵今(12/17)表示，這是屬於台灣茶的榮耀與勝利，也是我們長期累積的外交成果。

民進黨立委林楚茵，資料照，林楚茵辦公室提供

法國舉辦 AVPA 世界茶葉大賽，來自我國「聚鑫製茶廠」的高山茶，榮獲「特別獎」，台灣之光閃耀國際。但現場卻傳出有中方人士抗議鬧場，聲稱台灣是中國的一省，引發爭議。

林楚茵表示，自己時常以台灣茶接待外賓。許多外賓品嚐後，對台灣茶的品質與風味留下深刻印象，這次在法國 AVPA 世界茶葉大賽，我國的高山茶也榮獲「特別獎」，讓台灣優質文化贏得肯定。

林楚茵指出，但「戰狼中國」又出現，在法國主辦單位喊出「台灣」並展示台灣國旗時，中國大使館人員在台下叫囂「台灣是中國的一省」，破壞典禮秩序，如同「狗急跳牆」的幼稚舉動，難堪出糗的是中共，因為主辦單位堅持繼續頒獎，現場各國來賓也紛紛為台灣發聲，有人請鬧場者安靜，也有人嗆中國「不喜歡可以離開。」

林楚茵表示，在現場領獎的「聚鑫製茶廠」執行長謝忠霖沒有退縮，挺直腰桿領下屬於台灣的榮耀，這一刻，是台灣茶的勝利，更是台灣長期累積的外交成果。

