台灣茶商赴法領獎卻被中國人鬧場！林佳龍曝與當事人有「這層緣分」：常喝他家的茶

​法國農產品促進協會（AVPA）日前舉辦第8屆世界茶葉大賽頒獎典禮，我國3名廠商代表親自出席領獎，卻受到疑似中國籍人士鬧場。對此，外交部發言人蕭光偉16日狠酸，聽不清楚鬧場的中方人士說的是「Providence」（天道），還是「Province」（省份）；外交部長林佳龍今（17）日則表示，此次獲獎茶農是他多年好友第二代子嗣，得知消息，他也親自致電表達祝賀與關心。

法國農產品促進協會2日舉辦第8屆世界茶葉大賽頒獎典禮，台灣廠商雪見高山茶代表張立欣、曾的茶代表曾莉敏，及聚鑫茶業代表謝忠霖親自出席，卻碰到疑似中國籍人士鬧場。林佳龍今日透過臉書高呼，「TAIWAN IS TAIWAN！」當台灣茶香飄向國際、發光發熱，我國茶農卻在頒獎現場，遇到中國無理的抗議與干擾。

話鋒一轉，林佳龍表示，進一步了解才知道，此次獲獎的梨山聚鑫製茶廠，正是他多年好友里長謝錫宏所經營，而遠赴法國代表領獎的則是茶廠二代謝忠霖，得知消息後，他也親自致電表達祝賀與關心。他回憶，當年他隻身在台中「十年磨一劍」的時期，便與謝錫宏結下情誼，而這些年來，他不只常喝謝錫宏家的茶，在台中市長任內，也自率領市府團隊到茶廠參觀。

林佳龍說，種茶需要長期投入與專業累積，此次梨山聚鑫製茶廠獲法國農產品促進協會「世界茶葉大賽特別獎」，正是台灣茶產業品質與實力受到國際肯定的展現。「台灣是國際社會的良善力量，願與理念相近的民主夥伴並肩前行。我也要強調，國際交流應回到理性、尊重與文明的基本原則，台灣仍會持續以善意，穩健地走向世界。」

諷鬧場者發音不清楚 蕭光偉：應守禮儀避免貽笑國際

蕭光偉昨日於例行記者會中指出，法國農產品促進協會舉辦的第8屆世界茶葉大賽，吸引18個國家、300件以上的茶產品參賽。此次台灣總共獲得10金、8銀、12銅及24面特別獎，可見國際上對台灣茶產品的肯定，也再次讓台灣優異的茶文化軟實力被世界看見。對於疑似是中國籍人士在頒獎典禮鬧場，外交部有注意到這個情況，「不過應該說不知道這個鬧場的中方人士，他到底是說了什麼？」

蕭光偉狠酸，若該名中方人士喊出的是台灣是「Providence」（天道），那他也認為台灣就是存在於這個國際社會的良善力量，有很多可以做出貢獻的地方，也希望和國際社會理念相近夥伴，一起讓這個世界變的更好；而台灣也可以和國際社會一起「共同管理中國」，讓中國不要那麼地挑釁、冒進，可以更和平理性地與其他國家相處互動。

蕭光偉接著說，若該名中方人士是說台灣是「a province, part of China」，那他要再次嚴正駁斥，並更正該名中方人士說法。他強調，外界非常清楚可以看出，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海客觀現狀，也是國際社會公認事實，「這個活動也清楚標示我們的名稱、展示我們的國旗，已經作了清楚的區分。」

蕭光偉強調，只有台灣民選政府，才能在國際社會及多邊場域代表台灣的2300萬人民，中方無權置喙及干預。外交部呼籲中國民眾要理性看待，遵守國際社會文明與禮儀正常規範，避免貽笑國際；倘若該名中方人士是官方代表，外交部則再次呼籲北京當局務實體認，只有透過與台灣平等、尊重對話取代對抗，理性看待兩岸現實，停止對台灣及國際社會無理施壓與脅迫，才能改善兩岸關係。

