台灣茶廠法國獲獎 2中國人喊「一中」鬧場反被嗆

台灣人在國際場合獲獎又遇上中國人士鬧場，位在台灣梨山的製茶廠近期勇奪法國巴黎世界茶葉大賽「特別獎」，卻遇到兩名中國人起身高喊「台灣是中國的一部分」，反倒讓現場各國嘉賓回嗆，「如果不喜歡可以離開。」

梨山聚鑫製茶廠在法國巴黎勇奪世界茶葉大賽特別獎，就在頒獎時，螢幕上出現台灣國旗，讓2位中國籍人士不滿起身鬧場，一名男士大喊「台灣是中國的一省」，但現場人員並未理會，場邊還有國際嘉賓反嗆，「如果你不喜歡可以離開，安靜點吧。」

台灣茶廠在法國獲獎，2中國人鬧場喊一中。圖／翻攝自Instagram@梨山聚鑫製茶廠

面對國際聲援，得獎的茶廠老闆謝忠霖回憶當時，內心還是很溫暖。他表示，「當下看到那麼多國家幫我們說話、支持我們，內心蠻感動。（中方）無理是影片上大家都可以看到，身為台灣人不要理會，把自己的事做好。」

茶廠老闆回憶當時情形。圖／台視新聞

外交部發言人蕭光偉也表示，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，呼籲中國的民眾要理性看待，遵守國際社會文明以及禮儀的正常規範，避免貽笑國際社會。

