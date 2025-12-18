台灣茶揚名法國遭中國干擾！林佳龍聲援力挺

▲梨山聚鑫製茶廠榮獲法國農產品促進協會（AVPA）世界茶葉大賽特別獎。（圖／取自林佳龍臉書）

[NOWnews今日新聞] 外交部長林佳龍昨（17）日透過社群媒體表示，台灣茶葉在國際舞台發光發熱、獲得世界肯定，但台灣茶農赴法國出席頒獎典禮接受肯定之際，卻遭遇中國不理性的抗議與干擾，林佳龍強調，「台灣就是台灣（TAIWAN IS TAIWAN）」，國際交流應回歸理性、尊重與文明的基本原則。

林佳龍指出， 種茶是一項需要長期投入與專業累積的產業，此次榮獲法國農產品促進協會（AVPA）「世界茶葉大賽特別獎」的梨山聚鑫製茶廠，長年深耕高海拔茶葉，這次得獎也是台灣茶產業品質與實力獲得國際肯定的展現。此次遠赴法國代表領獎的為茶廠第二代謝忠霖，當台灣的茶香飄向國際、發光發熱，我國茶農卻在頒獎現場遭遇中國無理的抗議與干擾。

林佳龍表示，梨山聚鑫製茶廠是他相識多年的好友、里長謝錫宏所經營，得知此次獲獎及相關情況後，他也在第一時間致電表達祝賀與關心。林佳龍回顧，過去隻身在台中「十年磨一劍」的時期，便與謝錫宏結下情誼，不僅時常品嚐該茶廠的茶，也在擔任台中市長期間，親自率市府團隊前往茶廠參訪。

林佳龍強調，台灣是國際社會中的良善力量，願與理念相近的民主夥伴並肩前行。他也呼籲，國際交流應回到理性、尊重與文明的基本原則，「台灣仍會持續以善意，穩健地走向世界」。

