台灣茶法國比賽獲獎 中國大使館叫囂遭噓聲

（中央社記者趙麗妍台中16日電）茶廠執行長謝忠霖日前參加法國茶葉國際大賽獲獎，主辦單位頒獎喊出「台灣」並出現國旗，中國大使館人員竟叫囂「台灣是中國的一省」，現場人員則報以噓聲，讓謝忠霖非常感動。

聚鑫製茶廠執行長謝忠霖日前帶著生產的「華崗雪源頭」茶葉，參加在法國巴黎秘魯大使館舉辦的法國茶葉國際大賽，參賽國包括美國、日本、斯里蘭卡等多國，「華崗雪源頭」因烏龍茶的風味獨特，獲主辦單位頒發「特別獎」。

謝忠霖今天告訴中央社記者表示，頒獎時，主辦單位喊出「台灣」並秀出國旗，台下的中國大使館人員卻大喊「台灣是中國的一省」，但主辦單位未理會，頒獎繼續進行，台下許多與會者也給予聚鑫製茶廠掌聲，並以噓聲回應中國大使館人員，讓謝忠霖非常感動。

謝忠霖說，頒獎後，許多國家與會人員以英文給予他加油、鼓勵，還有人提到，中國越是這樣，只會讓人更反感；還有許多人說，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，台灣防疫成功，並對國際做出許多貢獻，透過新聞報導認識了台灣。

對此，謝忠霖有感而發說，大家只要把事情做好、做到極致，就像在新冠疫情時，台灣對世界有貢獻，世界就會看見台灣。

聚鑫製茶廠從南投松柏嶺起家，具有百年製茶傳承，茶區廣布福壽山、梨山、大禹嶺等區域。（編輯：吳素柔）1141216