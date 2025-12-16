台灣茶法國獲獎遭中國鬧場喊一中 外交部：貽笑國際

（中央社記者楊堯茹台北16日電）台灣茶赴法國比賽獲獎，遭中國大使館人員在頒獎典禮叫囂「台灣是中國的一部分」。外交部發言人蕭光偉今天呼籲中國民眾尊重國際社會文明及禮儀規範，避免貽笑國際。外交部並重申，兩岸互不隸屬，中國當局應以對話取代對抗。

梨山聚鑫製茶廠獲法國農產品促進協會（AVPA）舉辦第8屆世界茶葉大賽特別獎，茶廠執行長謝忠霖在社群平台發布影片，表示得獎時遇到尷尬的一刻，疑似有中方人士鬧場以英文喊出「台灣只是一省」、「台灣是中國的一部分」。現場民眾回應「不喜歡可以離開」、「請你安靜」、「台灣是一個國家」。

謝忠霖今天接受中央社採訪時透露，該名人士為中國大使館人員，被現場人員報以噓聲，讓他非常感動。

蕭光偉上午於例行記者會回覆媒體提問表示，該名人士講的若是「台灣是中國的一部分」，他必須再次嚴正駁斥並更正，台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海客觀現狀，也是國際社會公認事實。

蕭光偉提到，活動清楚標示台灣名稱、展示國旗，已做了清楚區分。只有民選的台灣政府才能在國際社會以及多邊場域代表台灣2300萬人民，中國無權置喙以及干預。

蕭光偉呼籲中國民眾理性，尊重國際社會文明以及禮儀規範，避免貽笑國際社會。

蕭光偉特別指出，若該名人士為中國官方代表，外交部再次呼籲當局，務實體認只有透過與台灣進行尊重與平等的對話，以對話取代對抗，理性看待兩岸現實，停止對台灣及國際社會無理的施壓與脅迫，才能改善兩岸關係。

蕭光偉強調，台灣是國際社會的良善力量，希望和國際社會理念相近的夥伴一起讓世界變得更好。台灣也可以和國際社會共同管理中國，讓中國不要那麼挑釁、冒進、戰狼，可以更和平理性地與其他國家相處互動。

根據駐法國台北代表處新聞稿，法國農產品促進協會（AVPA）舉辦第8屆世界茶葉大賽，台灣共有29位茶商報名，總計獲得10面金牌、8面銀牌、12面銅牌及24面特別風味獎。（編輯：萬淑彰）1141216