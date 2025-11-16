台灣茶王／波霸奶茶全球7.6萬據點 台灣茶葉大使許正龍新展望
（記者林忠勳／專訪）在許多老一輩茶農眼中，波霸奶茶曾經只是俗稱「狗蘭鳥」級的流行，就是來得快、退得也快。但在台灣茶葉大使許正龍眼裡，這門被看輕的生意，已經悄悄長成全球超過7萬6千個據點的龐大網絡，甚至一度超車麥當勞、7-ELEVEN，成為世界上店數最多的連鎖型業態之一。
在最新一集《艾瑞克IN新聞》節目中，主持人茶路林承志、講茶學院創辦人湯家鴻(Tommy)，與許正龍從「波霸奶茶」聊到「無酒精雞尾酒」，不只回顧一段飲料史，更提出一個關鍵命題：「台灣茶，如何從一杯飲料，升級成一整套生活美學產業」？
老茶人眼中「狗蘭鳥」 許正龍看到現金流
時間回到1997年。許正龍回台灣考察，同行友人帶他直奔五股一間波霸原料分銷中心。鐵門一拉開，上百台小發財車排隊裝貨，滿載粉圓、果糖與茶葉，衝向台北各補習街、夜市、商圈。
「那畫面非常驚人。」許正龍至今仍印象深刻。對習慣在美國中餐館、一步步把茶從「免費附加」變成「必須點單、要付錢」的人來說，台北街頭的珍奶攤給了他完全不同的訊號：「只要有人願意掏錢買茶，我就已經很高興了。」
然而，當時多數傳統茶界前輩並不這麼看。有人直接用台語說那是「狗蘭鳥」生意；就像是養狗、養蘭花、養鳥，一陣風潮之後，早晚退燒。因為在他們眼中，這不是正統茶產業，更談不上「出頭天」。但許正龍選擇看數字、不看輕蔑。後來他在阿拉斯加郵輪上，一路數著船上與港口的手搖飲據點，對照全球加盟資料，整理出一個結論：「以據點數量來看，手搖飲已經組成一個全球性的生活網絡，規模非常可觀。」站在他的視角，波霸奶茶不是泡沫，而是台灣茶進入世界日常生活的「第一次大規模試營運」。
美國東岸 Bubble 西岸 Boba
外界常稱他為「波霸奶茶之父」，許正龍本人並不如此認為：「我不是生它的那個人，我只是幫忙出力。」他真正放在心上的，是「這個文化怎麼長大」。在推動波霸奶茶進入美國市場時，他曾提出一個有趣的策略：以密西西比河為界，西岸離台灣較近，沿用台灣說法叫「Boba」；東岸則採用英語語感較順口的「Bubble Tea」。
看似只是命名，背後是一種刻意的「去壟斷」思維，因為許正龍不急著把飲料做成單一品牌，而是讓同一種台灣創造的飲品，在不同地區用不同語言、不同敘事長大。「等到有一天，全美一般消費者自然知道Boba = Bubble Tea，這個文化才真正被內化。」
「我們不是它的父母，但我們確實幫了很大的忙，」他笑說。而當第一代手搖飲已經在全球站穩腳步，他反而開始提醒業者：「不能只守著青少年客群，也不能永遠停在好喝、好玩的溝通，而是要思考下一個價值帶在哪裡？」
從手搖飲到無酒精雞尾酒
把烏龍茶變成「東方版紅酒」，對許正龍來說，關鍵字叫做「無酒精雞尾酒」(Mocktail)。Mocktail源自Cocktail（調酒），卻不以酒精為核心，而是強調風味結構與情境搭配。
在他設計的國際茶教育系統 TOST 裡，主角不再只是「一杯熱茶」，而是六款不同烏龍茶，搭配四個關鍵事實：「Flavour滋味、Aroma香氣、Colour色澤、Texture口感與喉韻。」
透過不同發酵、焙火程度的烏龍，學員可以快速感受。許正龍說：「烏龍茶不是介於綠茶與紅茶之間那麼簡單，而是擁有一整片寬廣光譜，足以與紅酒、咖啡、威士忌比肩。」
而在器皿上，他也刻意對接西方語言，用品茗杯、聞香杯，就像紅酒杯與威士忌杯一樣，有各自的功能與風格。許正龍表示：「這不是為了裝高級，而是要讓西方消費者在熟悉的框架裡，重新認識東方茶。」
「當你把茶放回一個有儀式、有文化語彙的舞台上，它就不再只是解渴飲料，而是一種生活選擇。」換句話說，許正龍押注的「下一座高峰」，不是再複製一個新手搖飲品牌，而是打造一個以烏龍茶為核心的東方文化。
重建台灣茶的金字塔
談到產業結構，許正龍用一個「金字塔」來形容台灣茶的未來藍圖：
1. 頂端：藝術級精品茶。像是冠軍茶、東方美人等，代表的是工藝極致與農民技術，台灣已經證明自己做得到。
2. 中段：具規模、可複製的高質感茶產品。這一塊，他保留了一點神祕，只透露「有機會成為全球最大量的台灣烏龍茶產品」。關鍵在於，既要維持質感，又要能大規模進入日常場景，而不再只是小眾玩家。
3. 底層：重新設計的餐館茶與大量用茶市場。過去「量大、沒利潤」的餐館茶，需要被重新定義。必須從價格戰，走向標準化、品牌感與穩定品質，讓大量用茶也能累積起產業收益。
在他眼中，這不只是茶產業的問題，更是台灣整體競爭力的折射。「一個只會模仿韓國影視、日本設計的國家，很難靠文化產業建立長期優勢；但如果能用茶這樣的日常入口，輸出一套成熟的生活美學與產業鏈，台灣在全球的角色會完全不同。」
許正龍說：「我們花了很久，把金字塔頂端的好茶做出來了。接下來，中間那塊要補起來，底層那塊要翻新，台灣才有資格說：我們不只是賣茶，而是在輸出一整套生活方式。」
屬於台灣的品味名片
從被笑是「狗蘭鳥」的波霸奶茶，到形成全球 7 萬 6 千個據點；從台北補習街的小攤，到阿拉斯加郵輪上的吧台；從冠軍茶、東方美人，到 無酒精雞尾酒(Mocktail)與侍茶師訓練。
許正龍認為：「台灣能不能用一杯茶，說出一個足以在世界站得住腳的故事？當手搖飲的第一波紅利已經被全球複製，下一步，將不再只是賣更多杯，而是讓每一杯，背後都連著台灣完整的產業實力與文化自信。」這場關於「波霸奶茶之後」的賭注，才正要開始。
