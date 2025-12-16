台灣茶農巴黎奪獎遭中國人鬧場 外交部開酸口音：籲遵守國際禮儀

外交部發言人蕭光偉。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 非政府組織「法國農產品加值協會」（AVPA）12月在巴黎舉辦世界茶葉大賽頒獎典禮，台灣茶農謝忠霖領獎時遭到中國人鬧場，並高喊「台灣是中國的一部分」。對此，外交部發言人蕭光偉今（16）日開酸該位中國人士的發音，並說，聽得沒有很清楚。不過，他也說，若稱「台灣是中國的一部分」，他要予以駁斥，並強調，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，是國際社會公認的事實。

外交部今上午召開例行記者會，蕭光偉回應媒體表示，該活動吸引大概18個國家，一共有大概超過300件的茶產品參展。他說，台灣總共獲得10面金牌、8面銀牌、12面銅牌，以及24面的特別獎，可見國際上對於台灣茶產品的肯定，也再次讓台灣優異的茶文化軟實力讓世界看見。

蕭光偉指出，外交部有注意到這個情況，不知道鬧場的中方人士到底說了什麼，因為他沒有聽得很清楚，但若中方人士是說「Taiwan is providence」，那台灣的存在本來在國際社會上就是一股良善的力量，並相信可以做出的貢獻有很多。

蕭光偉表示，台灣也希望和國際社會理念相近的夥伴，能夠一起讓這個世界變得更好。他也認為，台灣可以和國際社會一起共同管理中國，讓中國不要那麼挑釁、冒進，而且更和平、理性的和國際社會其他國家相處跟互動。

不過，蕭光偉說，若中方人士是說「Taiwan is a province, part of China」，他就要嚴正駁斥及更正。他說，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海的客觀現狀，也是國際社會公認的事實。

蕭光偉指出，該活動清楚標示台灣名稱，也展示國旗，所以已經做了非常清楚的區分。他強調，只有民選的台灣政府才能夠在國際社會，以及多邊場域代表台灣2300萬人民，中方無權置喙以及干預。

蕭光偉呼籲，中國民眾要理性看待，遵守國際社會文明以及禮儀的正常規範，避免貽笑國際社會。他說，若該位中方人士是官方代表的話，外交部要再一次呼籲北京當局務實體認，只有透過和台灣對等、以及尊重的對話，以對話取代對抗，理性看待兩岸現實，停止對台灣以及國際社會無理的施壓以及脅迫，才能改善兩岸關係。

