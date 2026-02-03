台灣茶飲征服美國味蕾 開幕當日銷2400杯 UG抹茶拿鐵成洛城新寵

台灣新時尚茶飲品牌UG成功征服美國市場！聯發國際(2756)旗下UG品牌去年底登陸美國加州洛杉磯聖蓋博市引爆排隊熱潮，歷經短暫營運調整後，1月31日重新開幕，當天即繳出單日銷售突破2400杯的亮眼成績，其中以「下一層抹茶拿鐵」為主打的新口味茶飲，搭配極簡未來感空間設計，成功抓住當地消費者的心，多位美國網紅在社群平台大讚UG，在社群媒體掀起打卡熱潮。

↑圖說：開幕當天吸引大量民眾前來，創造日銷2400杯亮眼成績。（圖片來源：聯發國際提供）

UG品牌以次世代茶飲概念進軍美國，主打低糖植物性飲品，結合台灣茶文化與創新抹茶口味，推出「下一層抹茶拿鐵」與「山茶花烏龍奶茶」等特色產品。重開幕當日更祭出買一送一優惠，前200名顧客加入會員即贈送UG潤唇膏與托特包，並設置Instagram打卡拍照亭，成功創造話題聲量。有多位美國網紅在社群平台狂推UG，「像奶茶版的Gentle Monster」，還有深綠色調的沉浸式空間設計與層次分明的飲品視覺等都具特色，內容獲網友迴響，在洛杉磯626地區引發熱議。

↑圖說：抹茶口味「下一層抹茶拿鐵」為UG主打的新口味茶飲。（圖片來源：翻攝自Instagram）

UG品牌在美國已開立洛杉磯聖蓋博與西雅圖兩家門市，深受當地消費者喜愛，無論是銷售狀況或話題創造，都是社群熱議的焦點。業者表示，看好美國市場潛力，聯發國際今年目標在美國展出至少15家以上UG門市，後續將進駐聖荷西、溫哥華、休士頓等城市展店。

↑圖說：重新開幕的UG店面與推出的產品深獲當地消費者喜愛，獲多位美國網紅在社群平台推薦狂讚。（圖片來源：翻攝自UG Instagram）

截至2026年一月底，UG全球門市達59家店，遍及台灣、香港和美國，預估今年台灣店數將突破100店大關。展望2026年，聯發國際旗下Sharetea與UG雙品牌將持續擴大全球戰略佈局，以抹茶等創新口味與潮流形象，打造世界級新潮茶飲品牌，讓世界看見台灣。

