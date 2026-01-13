台灣華可貴簽署團體協約 張市長：以制度化合作深化勞資互信、打造幸福職場

台灣華可貴簽署團體協約，桃園市長張善政：以制度化合作深化勞資互信、打造幸福職場。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政十三日出席「桃園市台灣華可貴股份有限公司（YKK）企業工會與台灣華可貴股份有限公司簽訂團體協約」儀式。張善政表示，團體協約是勞資關係邁向成熟的重要里程碑，象徵企業與工會透過制度化機制深化溝通、建立互信，不僅有助於保障勞工權益，也為企業長遠發展奠定穩定基礎。市府將持續鼓勵企業與工會深化對話，共同營造勞資和諧、勞動友善的城市環境。

張善政指出，拉鍊雖是日常生活中看似不起眼的小零件，卻是服裝、行李、產業製造不可或缺的關鍵元件，而YKK拉鍊更在全球供應鏈中占有舉足輕重的地位。台灣華可貴長期深耕桃園，穩定投資、重視品質與人才培育，是桃園產業發展的重要夥伴。此次完成團體協約簽署，不僅展現企業對員工權益與工作環境的高度重視，也為產業界樹立勞資良性互動的示範典範。

張善政進一步表示，本次團體協約多項勞動條件優於《勞動基準法》，包括工會會員每年享有一日有薪生日假、有薪家庭照顧假由七日提高至十四日、有薪產檢假及陪產檢假與陪產假由七日提高至十日，充分回應員工在不同人生階段的實際需求，協助勞工兼顧工作與家庭。張善政強調，幸福職場不是額外負擔，而是企業競爭力的核心基礎，唯有讓勞工安心投入，企業才能永續成長。

桃園市台灣華可貴股份有限公司企業工會理事長徐城吉表示，感謝張善政市長及市府團隊長期支持勞工權益，也感謝公司管理階層願意與工會以理性、務實的態度溝通協商，透過團體協約制度，讓員工獲得更完善的保障，並促進企業與員工雙方的信任與合作。

台灣華可貴股份有限公司董事長表示，團體協約的簽署是勞資雙方在充分溝通下凝聚共識的重要成果，公司未來將持續透過制度化溝通管道傾聽員工聲音，將員工福祉視為企業發展不可或缺的一環，與全體同仁攜手打造穩定、安心且具競爭力的工作環境。