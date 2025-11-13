台灣菸酒公司加熱菸審查爭議 財長：將與衛福部溝通

（中央社記者呂晏慈台北13日電）菸害防制法新法上路逾2年，今年首波2業者14品項加熱菸有條件過審，而台灣菸酒公司尚未通過衛福部審查，引發立委關切。財政部長莊翠雲今天表示，財政部將進一步與衛福部做溝通。

衛生福利部國民健康署7月底宣布有條件通過美國、日本2家加熱菸業者，共14項產品與4款組合元件可上市販售，9月陸續完成上市前文件核定，分別可自10月11日及19日起核准上市。

民進黨立委吳秉叡今天於立法院財政委員會質詢時提到，國營事業台灣菸酒公司已向衛福部國健署送件審查加熱菸業務，但現在遇到困境。莊翠雲表示，菸酒公司董事長湯期安已多次反映，財政部也會積極與衛福部溝通。

吳秉叡表示，衛福部國健署審核內容不合理，例如要求菸酒公司不能援引外國加熱菸健康風險評估資料，而是要用自己的產品做人體實驗，但沒有得到核准，菸酒公司哪有產品，也沒有辦法實驗，顯然不可行。

莊翠雲回應，財政部已多次向衛福部反映，會進一步與衛福部做溝通。吳秉叡說，倘若只有日本及美國的廠商可以在台灣賣加熱菸，台灣菸酒公司要推加熱菸業務，反而被刁難，2、3年後市場都被占滿了，菸酒公司要賣給誰；莊翠雲表示，應該要有合理的標準做審核。（編輯：張均懋）1141113