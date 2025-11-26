台灣薪資揭密》高薪狂飆、中位數落後 近7成上班族領不到平均年薪

行政院主計總處25日公布統計，全體受僱員工全年總薪資中位數為54.6萬元，較上年（112年）增加4.03%，增幅創統計以來新高。

然而，對比全年總薪資平均數來到73.2萬元，年增幅達4.42%，平均數與中位數差距拉大，同時也揭露了台灣薪資分配的殘酷真相：高薪族群的狂飆，進一步拉高了平均數，卻有廣大的一般受僱員工被遠遠拋下，有高達68.75%的受僱員工，年薪低於整體平均值 。

68.75%上班族全年總薪資低於平均數

113年全體受僱員工的平均年薪高達 73.2 萬元、年增幅達4.42%，但實際的中位數僅有54.6萬元、年增幅達4.03%，平均數的成長幅度高於中位數，顯示高薪階層的薪資成長速度快於中產階級與基層勞工，導致兩者差距持續擴大 。

數據顯示，全體受僱者中有高達68.75%的上班族全年總薪資低於平均數，比率為歷年次高，僅低於2022年的68.91%。

最高、低薪資組絕對金額差距擴大

此外，進一步將全體勞工按薪資高低分為十組觀察，位於最高薪資組（第9十分位數，D9）的員工，年薪門檻已達133.6萬元，較上年增加4.46%，而位於最低薪資組（第1十分位數，D1）的員工，年薪為33.0萬元，年增4.39% 。

將時間拉長來看，第1十分位數（D1）受到基本工資調漲而有所成長，近10年增幅達32.90%，但第9十分位數（D9），其薪資增幅也達到27.75%，相較之下代表中間多數人的中位數（D5），在近十年內成長幅度只有20.71%，再次證明了高薪群體的薪資成長速度，已經遠遠超越了大多數的中間受僱員工，並持續拉大頂層與中層之間的薪資差距。

高科技與內需服務業兩極化

貧富差距的擴大，很大程度上源於產業發展的不均，受惠於全球AI及高效能運算需求擴增，高科技製造業與金融業薪資大幅躍升，與部分服務業形成強烈對比。

高薪領頭羊中，金融及保險業以 110.6 萬元居冠，年增幅達 8.77%，其次是電力及燃氣供應業，中位數達 109.1 萬元，而受惠最深的「電子零組件製造業」，全年總薪資中位數達87.6萬元，年增率高達9.55%，成長力道驚人 。

反觀內需服務業，部分工時員工較多的「其他服務業」（如美容美髮、用品維修），全年總薪資中位數僅38.1萬元，且較上年負成長0.48%，補教業為主的「教育業」（不含學校）中位數也僅38.2萬元 ，最高薪的金融保險業中位數，幾乎是最低薪產業的三倍，差距超過 70 萬元，產業結構的傾斜加劇了勞工間的所得鴻溝。

地區發展不均：新竹科技圈一枝獨秀

從地區來看，新竹作為科技重鎮，本國籍員工薪資中位數由新竹市的90.2萬元拔得頭籌，年增更高達6.76%，同為全國之冠，其次是新竹縣73.6萬元與首都台北73.5萬。

相比之下彰化縣中位數僅46.8萬元，嘉義市49.1萬元，新竹市的中位數幾乎是彰化縣的兩倍，強化了台灣薪資分配的兩極化趨勢。

總結來說，113年的薪資統計數據雖然在帳面上呈現成長，但隱藏在平均數背後的，是日益擴大的貧富差距，當高科技與金融業的高薪從業人員享受將近一成的薪資成長時，廣大的服務業勞工與基層員工卻面臨成長趨緩甚至停滯的挑戰，如何解決產業發展不均所帶來的所得分配惡化，是政府必須正視的課題。