台灣藜首套標準化生長代碼出爐 中山大學研究助攻品種育成

中山大學生科系助理教授劉世慧（右起）與林志忠、伍蜀中共同建立台灣藜的國際生長編碼。（中山大學提供／洪靖宜高雄傳真）

台灣特有種作物「台灣藜」又稱「紅藜」、「紅寶石」，因高營養價值、耐旱與耐鹽等特性，被譽為極具潛力的未來糧食。國立中山大學生物科學系助理教授劉世慧長期投入台灣藜研究，近日團隊首度以國際通用的BBCH擴展編碼系統建立第一套專屬於台灣藜的標準化生長代碼，此成果不僅為農業管理提供精準工具，更對品種育成、基因型研究與文化保存具有深遠意義。

成熟的台灣藜果穗。（中山大學提供／洪靖宜高雄傳真）

劉世慧表示，台灣藜自古即為原住民栽種的重要作物，於傳統農耕中，紅藜常作為輔助作物與小米並行栽培，穀粒通常與小米混合蒸煮，磨碎的紅藜更是小米酒釀造的核心原料，每到成熟季節，紅藜的穗花呈現紅、紫、黑、橘、黃等多樣色彩，鮮豔的花穗常被編織成頭飾或服飾點綴，象徵收穫、生命與文化延續。

除了文化價值，台灣藜因其豐富的蛋白質、膳食纖維與植化素，早被視為營養價值極高的穀物。劉世慧強調，它能在乾旱及鹽漬土壤中維持正常生長，展現高度環境適應性，成為全球氣候變遷下備受關注的未來糧食作物。然而，要推動精準農業管理與育種發展，首先必須建立生長階段的科學標準。

劉世慧團隊因此採用國際上廣泛使用的BBCH擴展編碼系統，以田間長期觀測為基礎，完整記錄台灣藜從發芽到衰老的所有生長步驟，將其畫分為9個主要階段與39個次階段。這套生長代碼不僅使台灣藜的物候描述具備國際通用語言，也能協助不同地區、不同品系的研究者進行比較，促進後續的遺傳研究與優良品種開發。

研究也指出，台灣藜與其近親作物南美藜麥之間存在顯著差異，包括獨特的莖伸長階段與下垂型穗序等特徵，這些差異影響其生長節奏與農務管理方式，證明台灣藜是一項具有獨特生物性狀的台灣特有種。此次建立的BBCH生長代碼，使研究者能在相同語言系統下比較兩者的生長差異，為未來的分類研究與育種策略打下更堅實基礎。

劉世慧提及，近年來，大陸以健康食品為訴求大規模種植紅藜，若未來以低價大量傾銷至台灣，可能對本土紅藜產業造成衝擊，盼透過明確的生長標準與科學辨識基礎，有助於強化其「台灣特有種」的學術證據，也能協助建立產地品牌與保護策略，避免重要作物在國際市場中被淹沒。

