中央社

台灣藝術家創作作品 「等晶播種」日本展出 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

文化部駐日台灣文化中心與亞洲重要表演藝術平台「橫濱國際表演藝術會」（YPAM）合作，邀請台灣藝術家許家維、張碩尹、鄭先喻共同創作的兩件影像作品「等晶播種」與「浪濤之下亦有皇都」，於本屆「YPAM Showcase」單元展演。「等晶播種」現場展出情形。（文化部駐日台灣文化中心提供）

中央社記者戴雅真東京傳真 114年12月10日

台灣藝術家創作作品 「等晶播種」日本展出 文化部駐日台灣文化中心與亞洲重要表演藝術平台 「橫濱國際表演藝術會」（YPAM）合作，邀請台灣 藝術家許家維、張碩尹、鄭先喻共同創作的兩件影像 作品「等晶播種」與「浪濤之下亦有皇都」，於本屆 「YPAM Showcase」單元展演。「等晶播種」現場展 出情形。 （文化部駐日台灣文化中心提供） 中央社記者戴雅真東京傳真 114年12月10日
台灣藝術家創作作品 「等晶播種」日本展出 文化部駐日台灣文化中心與亞洲重要表演藝術平台 「橫濱國際表演藝術會」（YPAM）合作，邀請台灣 藝術家許家維、張碩尹、鄭先喻共同創作的兩件影像 作品「等晶播種」與「浪濤之下亦有皇都」，於本屆 「YPAM Showcase」單元展演。「等晶播種」現場展 出情形。 （文化部駐日台灣文化中心提供） 中央社記者戴雅真東京傳真 114年12月10日

其他人也在看

68歲嬤「塞進烤箱」烤剩骨！倒進花盆「逆孫正面照」曝

68歲嬤「塞進烤箱」烤剩骨！倒進花盆「逆孫正面照」曝

國際中心／綜合報導哥倫比亞卡利市（Cali）曾發生一起逆孫弒嬤的逆倫慘劇，27歲孫子竟然對好心收留他的外祖母痛下毒手，將對方的遺體塞進烤箱，焚燒到剩骨頭後，甚至將剩餘的骨頭碎片埋進家附近的花盆中，企圖湮滅證據，最終檢方靠著DNA比對，確認死者身分。如今，逆孫的「魔鬼」正面照也流出了。

民視 ・ 1 天前8
封麥多年！費玉清低調捐百萬助流浪動物　暖心文字曝光：是我微薄心意

封麥多年！費玉清低調捐百萬助流浪動物　暖心文字曝光：是我微薄心意

「小哥」費玉清雖然封麥多年，不過私下仍會低調行善，近日，「徐園長護生園」粉專發文指出收到費玉清捐款100萬的消息，除了感謝他的善款之外，同時也公布費玉清暖心的話語。蔡佩伶報導。

三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前33
員工超時加班遭北市府罰30萬元！英業達回應了

員工超時加班遭北市府罰30萬元！英業達回應了

台北市勞動局日前公布114年10月份違反《勞動基準法》裁罰結果，其中代工大廠英業達（2356）使勞工延長工時超過法令12小時上限之規定，5年內第3次違反勞動基準法第32條第2項規定，遭罰30萬元為最高。英業達晚間也發布聲明回應，10月適逢專案業務旺季、部分員工積極投入，才會出現工時超出限制的狀況，公司已經檢討並強化管理機制，絕對沒有強制勞動。

Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前23
最新／高雄檳榔攤68歲女老闆倒血泊　男喊「這1句」拎刀逃跑

最新／高雄檳榔攤68歲女老闆倒血泊　男喊「這1句」拎刀逃跑

即時中心／林韋慈報導今（10）日上午7時許，高雄鳳山區光遠路一家檳榔攤，驚傳一名男子持刀朝老闆娘身上狂捅，老闆娘跌坐血泊中，傷勢嚴重。路人聽聞求救聲後上前關心，驚覺男子手中還緊握利刃，嘴裡還念念有詞，喊了一句「還不趕快拿出來！」，男子事後落網，警方已介入調查中。據了解，砍人的嫌犯為46歲的呂男，疑似與68王姓老闆娘兒子有債務糾紛，今（10）日上午7時，他前往檳榔攤討債，但與老闆娘起了口角，便持刀行凶，老闆娘因傷勢過重，送醫後上午9點50分宣告不治。目擊者表示，男子回過神後，發現事跡敗露，先是狠瞪目擊者，接著鑽入巷內逃逸。警方獲報後到場，火速逮捕嫌犯，並拉起封鎖線，而檳榔攤老闆娘則傷勢嚴重，當場呈現OHCA狀態，緊急送醫。而呂男逃逸時，先將刀具丟入水溝中，也被查獲，隨後在檳榔攤附近的一間娃娃機店被逮捕，事後警方將人帶回現場指認。高雄鳳山分局也表示，鳳山分局成功所於7時31分許獲報，在鳳山區光遠路民宅有1女子身受刀傷，警方到場協助緊急將女子送往高雄國軍總醫院，隨後因傷勢過重宣告不治。經初步了解，呂男與42歲林姓男子之間有債務糾紛，今早呂男至林男住處理論未果，但與林男母親王姓婦人(68歲)爆發口角衝突，呂男旋即持刀攻擊，並在調閱監視器後，在附近騎樓發現嫌疑人呂男，當場依準現行犯逮捕，全案目前積極偵辦中。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／高雄檳榔攤68歲女老闆倒血泊　男喊「這1句」拎刀逃跑 更多民視新聞報導文化部要制裁韓星？南韓電子入境卡稱「中國台灣」　李遠發聲了解放軍近期騷擾日韓　賴清德批非常不恰當：中國應體現大國責任仙塔律師鬼轉認當「詐團軍師」　網灌爆「拱拍SWAG」！

民視影音 ・ 10 小時前13
七期豪宅門口約面交　千萬現金遭持槍2匪劫走｜#鏡新聞

七期豪宅門口約面交　千萬現金遭持槍2匪劫走｜#鏡新聞

台中七期附近發生千萬搶案，7月6日晚上10點多，被害人在台中市西屯區一處社區跟人約面交1061萬元鉅額現金，但是卻被人當街持槍行搶，警方循線追蹤，逮捕兩名搶匪，不過錢卻是不見蹤影，加上他們的供詞三度改口，警方還要追幕後黑手，法院近期審理後依加重強盜罪各判二人8年4個月徒刑。

鏡新聞 ・ 1 天前10
叫貨檳榔"沒開收據" 檳榔攤老闆過世妻遭追討百萬

叫貨檳榔"沒開收據" 檳榔攤老闆過世妻遭追討百萬

中部中心/綜合報導台中一名張小姐經營檳榔攤，先生向上游叫貨檳榔，但她說對方每次送貨都沒有開立收據或簽帳，直到先生過世後，對方開口索討剩餘的175萬貨款，張小姐無力償還，辦理拋棄繼承，指控對方逼迫簽切結書，還到兒女上班地點討債，讓他們身心俱疲。對此求證債主，對方不願多做回應。叫貨檳榔「沒開收據」　檳榔攤老闆過世妻遭追討百萬(圖/民眾提供)男子電話裡，口氣不太好，讓張小姐一家人，心生畏懼，張小姐說，他的丈夫生前，頂下這間檳榔攤，並且向上游叫貨，不過好幾年來，從來沒有開立任何收據，直到丈夫過世，對方突然上門討債，說她先生，積欠190萬元債務，要他們償還。張小姐說丈夫向上游叫了多少貨有沒有給錢並不清楚 辦理拋棄繼承後對方持續上門討錢(圖/民視新聞)張小姐說，丈夫向上游叫了多少貨，有沒有給錢，自己並不清楚，辦理拋棄繼承後，對方持續上門討錢，甚至要求他們簽下切結書，扣掉檳榔攤頂店的15萬元，還需要償還175萬，讓他們認為人身安全，受到影響。求證遭到張小姐指控的債主對方拒絕回應 雙方各說各話只能交給司法定奪(圖/民視新聞)實際求證，遭到張小姐指控的債主，不過對方拒絕回應，由里長轉述。債主主張，欠錢還錢天經地義，雙方之間，將近兩百萬的債務糾紛，到底怎麼算的，雙方各說各話，也只能交給司法定奪。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：叫貨檳榔「沒開收據」　檳榔攤老闆過世妻遭追討百萬 更多民視新聞報導公園喬21萬債濺血! 男欠錢被酸持雙鋸追砍債主2人傷債務糾紛爆砍人? 檳榔攤闆娘遭殺 家屬友人:嫌犯欠錢行凶大學生佛牌店賭博輸百萬！疑不想還錢「仙人跳」　謊稱遭擄逼債

民視影音 ・ 2 小時前發起對話
不明原因…69歲婦人遭水泥車拖行數尺「輾斷雙腳留一地血肉」！

不明原因…69歲婦人遭水泥車拖行數尺「輾斷雙腳留一地血肉」！

隔著螢幕連呼吸都屏住！高雄大寮區昨（8）日下午17時許，一名69歲顏姓婦女騎腳踏車要回家；未料，遭同向右轉水泥預拌車撞個正著，人車捲入車底拖行數尺，雙腳血肉模糊，還有意識送醫急救，尚未脫離險境。目擊者心有餘悸還原現場，表示「好好的一個人，三秒過後，腳就沒了，留下一地的碎肉」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前3
日本東北7.5強震　居民驚喊「糟糕了！」　海嘯最高0.7公尺

日本東北7.5強震　居民驚喊「糟糕了！」　海嘯最高0.7公尺

日本東北部昨(8)天深夜發生規模7.5強震，造成至少數十人受傷，建物與基礎設施受損，當局海嘯警戒7小時，因為這次震源較深，地殼吸收海嘯量能，觀測最大浪高只有0.7公尺，不過劇烈搖晃，已經嚇壞當地人與外國遊客。

TVBS新聞網 ・ 1 天前3
清寒生遭詐獨攬「生前陪嬤徹夜長聊」走絕路…彰檢曝遭詐貸金額分案追查

清寒生遭詐獨攬「生前陪嬤徹夜長聊」走絕路…彰檢曝遭詐貸金額分案追查

彰化一名劉姓男大生（20歲）因家境清貧，在北部求學期間半工半讀，卻疑遇炸團，不僅積蓄被騙光，甚至背上銀行信貸，其疑因自責、不願連累家人，上月底回彰化老家並陪伴阿嬤聊天至凌晨後，便在家人們睡覺時離開人世。新聞一出，瞬間掀起社會熱議，此案也引起彰化地檢署高度重視，正指揮彰化分局追查，要將涉案詐欺集團成員追查到案。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前6
【更新】偽造病患身體數值動手術詐領保險費　減肥名醫宋天洲30萬元交保

【更新】偽造病患身體數值動手術詐領保險費　減肥名醫宋天洲30萬元交保

義大大昌醫院外科副院長、減重名醫宋天洲，涉嫌變造1名張姓女病患身體數值再施作減重手術，不僅詐領健保補助費，病患也向保險公司詐領50餘萬元的保險費。台北地檢署今(12/9)日指揮調查局台北市調查處搜索約談，經檢察官複訊後，認為宋天洲涉犯詐欺罪，諭知30萬元交保，張女5萬元交保。

太報 ・ 22 小時前1
艋舺青山王祭遶境登場　「真人藝閣車」隊伍吸睛

艋舺青山王祭遶境登場　「真人藝閣車」隊伍吸睛

台北市 / 綜合報導 台北三大重要祭典活動之一，北市艋舺青山宮為期3天的暗訪遶境活動登場！今年適逢青山宮建宮170週年，祭典連3天舉辦規模相當盛大，其中備受矚目的真人藝閣花車，七彩燈飾搭配動感音樂，萬華街頭可以說是熱鬧滾滾，沿途有大批信眾圍觀，表演者也丟下小福袋和民眾同樂。一身古裝搭配精緻妝容扮演神話角色站在藝閣花車，手拿小零食小福袋一個一個向下撒，就像在給予祝福，和周邊信眾互動熱絡，藝閣上絢爛奪目的燈飾，再搭配背景動感音樂，場面熱鬧非凡，主持人說：「有沒有還沒有搶到糖果的舉手，還沒搶到的舉手。」只見沿途信眾們揮舞雙手，有的人高舉水桶拎著提袋，就是為了接住從車上拋下的平安小物，昨(9)日下午開始，長長一列「真人藝閣車」隊伍從長沙街出發行經龍山寺等知名地標，艋舺青山宮遶境活動走到哪都是滿滿人潮。青山宮供奉的靈安尊王出廟，走進艋舺的大街小巷，一年一度的遶境是台北三大重要祭典活動之一，其中「夜巡暗訪」目的是要驅除惡靈，為民眾祈福，剛好今年又適逢，青山宮建宮170週年當然得更盛大舉辦，就連上個月底北港朝天宮媽祖，也睽違5年北上來共襄盛舉，整個祭典為期3天規模盛大，神明所到之處熱鬧滾滾，第一個夜晚已經讓艋舺化身不夜城。 原始連結

華視影音 ・ 8 小時前1
檳榔攤老闆娘遇刺不治！　疑兒欠錢.嫌犯討債爆衝突

檳榔攤老闆娘遇刺不治！　疑兒欠錢.嫌犯討債爆衝突

高雄市 / 綜合報導 今(10)日早上7點多，一名男子持利器刺傷高雄鳳山檳榔攤的老闆娘，隨後徒步逃跑，過程中，脫掉犯案穿的外套躲避查緝，警方獲報調閱監視器追捕，隨後在距離案發現場約100公尺的娃娃機店逮到人，根據偵訊，嫌犯與檳榔攤兒子有債務糾紛，上門討債時和老闆娘爆發口角衝突，因而持利器攻擊，導致婦人傷重不治。監視器拍下，一名男子走進一處巷弄走到盡頭後又折返，然後脫掉身上的外套，當下男子還時不時四處張望，就因為他稍早持利器，攻擊一名檳榔攤老闆娘，事件發生在今日上午7點多，就在高雄鳳山區的這家檳榔攤。檳榔攤鐵門拉了下來，從縫隙看到店裡頭地板還留有血跡，裡面也是一片凌亂，隔壁鄰居目擊整個過程，目擊鄰居說：「我聽到這個男生講說，還不交出來，還聽到婦人在外面一直喊救命，看到他拿利器我馬上錄影，還看到婦人躺在那邊，他看到我錄影，他拿著利器要殺我。」而一早發生這樣的事左右鄰舍都不敢相信，鄰居說：「他們人都很好，老闆娘人很好，她兒子也是滿客氣滿有禮貌的啊。」看到現場已經拉起封鎖線，鑑識小組現場進行採證，轄區警方調閱監視器，循線追捕嫌犯，結果在距離案發現場約100公尺，這間娃娃機內逮到人。警方VS.嫌犯說：「蹲下，蹲下，蹲下(好啦)，蹲下啦，蹲下，刀子呢，你刀子呢。」接著也在檳榔攤旁的路邊，找到他犯案騎乘的機車，從機車內搜到1隻疑似犯案用戴的手套，根據警方初步調查了解，嫌犯跟檳榔攤兒子有債務糾紛。高雄鳳山分局副分局長陳永豐說：「今早呂男至林男住處理論未果，但與林男母親王姓婦人爆發口角衝突，呂男旋即持刀攻擊。」遭刺的老闆娘送醫時已經沒了呼吸心跳，搶救後還是宣告傷重不治，讓家屬悲痛萬分。 原始連結

華視影音 ・ 7 小時前1
4天偷7部機車! 偷車賊設斷點規避 "愛穿拖鞋"露破綻

4天偷7部機車! 偷車賊設斷點規避 "愛穿拖鞋"露破綻

地方中心／賴國彬　桃園報導老舊鎖頭趕快換！桃園近日出現一名，專挑老舊機車下手的偷車賊，4天共偷走7輛車，不過每偷走一部機車，短短幾小時就會棄置，接著在附近另尋下一輛機車下手，疑似藉由"設置斷點"快速更換交通工具，規避警方追查。不過因為他行竊時都穿著"白拖鞋"，被警方一眼識破，將人逮捕。監視器畫面中，頭戴安全帽、穿著黑褲、白色拖鞋的男子，鬼鬼祟祟在巷弄內，東張西望，眼看四下無人，從口袋掏出鑰匙，"喀啦"一下，把機車發動，二話不說直接騎走，而且4天內共竊走7輛機車。桃園分局大樹派出所所長馮清豪：「男子竊取機車代步，為規避警方追查，不斷竊取換車，本所受理被害人報案後積極追查。」男子不是用萬用鑰匙，而是用自己機車鑰匙行竊。（圖／民視新聞）員警發現，男子行竊時服裝一致，最顯眼的是他腳穿白色拖鞋，經過濾分析，鎖定35歲的詹姓男子！這名男子不是用萬用鑰匙，而是用自己機車鑰匙行竊，專挑老舊機車下手，因為鎖頭老舊，一下就得手！4天順手牽羊偷走7輛機車，而且每偷一部騎沒多久就丟棄，再偷另一輛，意圖製造斷點。桃園分局大樹派出所所長馮清豪：「確認男子共竊取7部機車，循線將其逮捕到案依法送辦。」詹姓男子服裝特徵早已露出破綻。（圖／民視新聞）男子自以為聰明，想利用設置斷點，規避警方追查，不過卻沒想到自己的服裝特徵早已露出破綻，難逃法網。原文出處：專挑舊機車！桃園竊賊「４天偷７車」　製造斷點躲追查　「這習慣」被識破 更多民視新聞報導寒冬不冷！「國民媽媽」林美秀親自為創世基金會送暖 關懷弱勢家庭西班牙女早到40分鐘上班！老闆不忍直接「炒魷魚」護國神山年終愛心市集開跑 擴大偏鄉、社福與永續影響力

民視影音 ・ 2 小時前發起對話
高雄市1天2浮屍！7旬晨泳翁不幸溺斃、落水婦「無法識別」身分待查

高雄市1天2浮屍！7旬晨泳翁不幸溺斃、落水婦「無法識別」身分待查

高雄市昨天（9日）發生兩起溺水意外，第一起為74歲晨泳的莊姓老翁，不幸溺斃，漂到外海，被人發現後，打撈上岸，已通知家屬；第二起，則是婦人不明原因落水，被人發現時已明顯死亡，待身分釐清後，再通知家屬，兩起案件，皆已報請檢方相驗，詳細死因仍待調查。

三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前發起對話
減重名醫又出包？「過度縮胃」才挨罰　再涉詐保遭搜索

減重名醫又出包？「過度縮胃」才挨罰　再涉詐保遭搜索

台北市調查處於九日針對宋天洲涉嫌開立不實診斷證明，協助患者向保險公司詐取保險金一事，展開搜索行動並約談相關人士到案，北檢以詐欺罪為由，諭令高雄減重名醫宋天洲繳納三十萬元交保。此案爆發前，宋天洲才因過度醫療遭高雄市衛生局處以停業四個月及罰款十五萬元的處分。

中天新聞網 ・ 12 小時前發起對話
新北市刑大爆洩密案　代理副隊長收押禁見

新北市刑大爆洩密案　代理副隊長收押禁見

地方中心／綜合報導新北市刑大，有名偵一隊鄭姓代理副隊長，疑似在擔任小隊長期間，涉及偵辦案件時有洩密的情形，檢方複訊後收押禁見，而新北市調處也拘提中和分局詐欺小隊的張姓偵查佐，他今年10月才因疑似洩漏車籍資料、個資被羈押，沒想到剛放出來，又因涉犯貪汙罪被拘提，訊後以15萬元交保。身穿黑色外套，戴著黑框眼鏡的男子，抱著一大箱資料，表情嚴肅、全程不發一語，慢慢走出北檢，他就是中和分局詐欺小隊的張姓偵查佐，今年10月他才被查出涉嫌洩密遭到羈押，沒想到這回又捲入貪汙案。新北地檢署在9號上午，指揮調查局前往鄭姓代理副隊長的住家搜索帶回訊問。（圖／民視新聞）另外還有新北刑大代理鄭姓副隊長，也同樣遭到約談，據瞭解，檢方接獲檢舉，鄭姓代理副隊長、張姓偵查佐及金山分局王姓巡佐等人，在2023年曾接受黑幫人士宴請，並洩露案件偵辦進度及情資，新北地檢署在9號上午，指揮調查局前往鄭姓代理副隊長的住家搜索，並將人帶回訊問。鄭姓代理副隊長，10日凌晨被移送新北地檢署。（圖／民視新聞）王姓巡佐及張姓偵查佐，訊後分別以10萬及15萬元交保，至於鄭姓代理副隊長，10日凌晨被移送新北地檢署複訊後，法院裁准收押禁見，目前案件仍在調查當中，究竟洩露什麼案情，雙方是否有對價關係，就等檢調持續釐清。原文出處：被黑幫宴請！新北市刑大爆洩密案　代理副隊長等3人遭檢調偵辦 更多民視新聞報導校園墜樓一個月4死傷！ 同校19天內師生雙亡「屋頂光電義務法」恐縮水 民團批減碳量腰斬.政策退步澳洲全球首例未滿16歲禁用社群媒體今上路　違者罰近10億

民視影音 ・ 5 小時前發起對話
「史上最大初音未來」2026東京跨年夜震撼登場！確認有全球線上直播

「史上最大初音未來」2026東京跨年夜震撼登場！確認有全球線上直播

東京即將迎來一場前所未見的跨年活動，日本官方宣佈將在 2025 年 12 月 31 日的「Happy New Year Tokyo 2026」倒數活動中，展示被稱為「史上最大初音未來」的巨型投影。這場跨年活動將於東京都廳前舉行，利用該建築登錄金氏世界紀錄「世界上最大的建築物常態性投影」的建築投影系統，讓這位全球知名的虛擬歌姬化身為數位巨人，帶來精彩的沉浸式演唱會。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前發起對話
燒肉粽事件翻版！跟母說上班「20分鐘卻墜樓亡」…路過女騎士直接被砸傷

燒肉粽事件翻版！跟母說上班「20分鐘卻墜樓亡」…路過女騎士直接被砸傷

台中市北屯區某住商大樓昨（8）日驚傳墜樓事件，一名楊姓男子（29歲）不明原因從大樓墜落，正好砸中騎機車路過的一名陳姓女騎士（37歲），宛如燒肉粽事件翻版。救護人員到場後，發現楊男已明顯死亡、未送醫，而被砸中的陳女所幸僅右腳膝蓋擦挫傷，並無大礙。據了解，死者當天上午跟母親說要出門上班，結果僅隔20分鐘，楊男就墜樓身亡；警方初步調查並無外力介入，詳細死因將由檢察官相驗釐清。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前發起對話
被控接受「台北黑道堂主宴飲」洩機密…新北刑大代理副隊長遭聲押

被控接受「台北黑道堂主宴飲」洩機密…新北刑大代理副隊長遭聲押

新北市刑大刑警被控2023年間與接受黑道堂口堂主宴飲並洩露案件情資，案情持續擴大偵辦。新北市調查處昨（9日）進行搜索行動，約談鄭姓代理副隊長等3名警察外，另再度拘提中和分局詐欺小隊張姓偵查佐，全案依刑法洩密等罪偵辦；檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見鄭姓代理副隊長。

三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前1
北市內湖頻傳車輛財物遭竊　警巡邏逮現行犯｜#鏡新聞

北市內湖頻傳車輛財物遭竊　警巡邏逮現行犯｜#鏡新聞

再來看到整個停車場，都是他的提款機嗎？台北市這兩個月，發生多起車輛竊盜案，就發現有一名竊賊 專門挑上內湖江南街的停車場，趁著深夜沒人，大膽撬開車門，接著就把車內財物搜刮一空，不過這一次沒這麼幸運　警方當場堵到這名竊賊，恰巧在他下手的瞬間，出手抓人，一起來看畫面。讓警方也加強巡邏，但犯案時間及地點太頻繁，警方因此加強巡邏，終於在他再次下手的那一刻，成功逮到竊賊。

鏡新聞 ・ 7 小時前1