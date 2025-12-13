台灣藝術家展系列畫作 結合文學公益感動西班牙

（中央社記者胡家綺馬德里13日專電）台灣當代藝術家謝其昌受邀參與西班牙瓦倫西亞地區甘迪亞市「一書一展」文化公益計畫，展出「內在風景」系列畫作，開幕式上有西國觀展者相當感動，直說在作品中看到光。

西班牙瓦倫西亞地區（Valencia）位於地中海橙花海岸上的甘迪亞市（Gandía），日前舉行第7屆融合文學、藝術與社會公益的年度文化慈善活動「一書一展」（Un libro, una exposición），11日在擁有超過500年歷史的公爵宮（Palau Ducal dels Borja）盛大開幕。

廣告 廣告

「一書一展」以一本文學作品結合一檔藝術展覽，由來自阿根廷的詩人作家塞爾里克（Adriana Serlik）發起，今年特邀台灣當代藝術家謝其昌合作，展出其抽象彩墨「內在風景」系列畫作。

謝其昌1968年生於基隆，是嘉義大學視覺藝術系現任教授。他在瓦倫西亞科技大學取得藝術博士後，曾留任母校教授書法、水墨與篆刻，可說與西班牙，尤其是瓦倫西亞地區有極深厚的淵源，他的藝術家妻子米莉安也是西班牙人。

謝其昌告訴中央社，本次展出的「內在風景」系列，形式是「抽象」的，但是內容是「真實」的，透過抽象的顏色與線條，觀者不會被具體的形體制約，可從作品中觀看內心、顯示內在，進而療癒內心、獲得平靜。

謝其昌表示，為了此檔展覽，他特地在甘迪亞當地採集大自然的物件如海沙、樹枝及石頭等，以裝置藝術作品搭配畫作，讓「內在風景」與當地景物產生連結。

記者問及此次展出幾幅作品時，謝其昌指出，雖然有多幅畫作，但概念就是「1件作品」。他解釋，正如每個人的「內在風景」只有1幅，但是其中會有多種情緒變化，因此各幅作品各表現出不同的情緒，整體呈現出1幅完整的「內在風景」。

謝其昌在接受西班牙媒體卡迪納塞電台（Cadena Ser）訪問時表示，「我希望人們能從我的作品中找到自己的影子」。

「一書一展」於11日晚間舉行的開幕式獲得熱烈迴響，有當地民眾被謝其昌的三聯畫作感動到泫然欲泣，認為作品彷彿「聖像」，在其中看到了「光」。

「一書一展」的展期自12月11日至2026年1月11日止，塞爾里克和謝其昌承諾以文化支持公益，明年上市的新書及展覽期間賣出的畫作，部分收益都將捐贈給西班牙兒童癌症協會。（編輯：謝怡璇）1141213