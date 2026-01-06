台灣藝術家廖繼春逝世50週年 國美館2月推個展

（中央社記者王寶兒台北6日電）曾與顏水龍、陳澄波等台灣藝術家共同創立台陽美術協會，藝術家廖繼春今年逝世50週年，國美館預告，將在2月推出其特展，3月則將推出已故藝術家陳植棋個展，展示許多久未面世的作品。

國立台灣美術館今天透過新聞稿預告2026年度展覽規劃重點，自年初便推出系列與台灣藝術史相關主題展，如「時代印記：國美典藏常設展」將全新更換展品，呈現從明清、日治時期到現當代的台灣藝術發展脈絡。而2023年入藏的台灣早期書法家林朝英的書法名作「雙鵝入群展啼鳴」，將於下半年展出。

最為重磅前輩藝術家個展為「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」及「植棋的歌：短而亮的生命力」，國美館指出，廖繼春與陳植棋誕生於20世紀初期，為台灣近代藝術發展的先驅，早期在1920至1930年代皆赴日學習藝術。

廖繼春被譽為「色彩魔術師」，以繽紛躍動的色彩為其著名的美學風格，「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」展覽將率先在2月登場，由國美館資深研究員薛燕玲策劃。台北市立美術館因此出借35幅廖繼春典藏作品，包括其曾入選日本第9回帝國美術展覽會的重要代表作「有香蕉樹的院子」。

除本土藝術家外，國美館規劃今年底將迎來法國重量級藝術家梅薩吉（Annette Messager）首度來台的大型個展。梅薩吉曾在2005年獲威尼斯金獅獎，也曾於法國龐畢度中心、韓國國立現代美術館、日本森美術館、澳洲雪梨當代美術館等重要國際藝文機構辦理個展。

梅薩吉個展由國美館長陳貺怡赴法國巴黎拜訪藝術家工作室而洽定，現齡82歲的梅薩吉去年親自來台場勘空間，並共同討論展覽概念，將為國美館量身特製展覽內容。（編輯：張雅淨）1150106