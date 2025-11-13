台灣藝術家楊哲一立陶宛辦攝影展 與民眾交流 (圖)

[Newtalk新聞] 雖然鳳凰颱風已經減弱遠離，但今(12)天和明(13)天受到東北季風影響，北部及宜蘭降雨增多，預計週末雨勢趨緩回溫，不過氣象署指出，下週還會有另一波東北季風報到，預估會是入秋以來最強冷空氣，到時不僅雨區會擴大，全台都會有感降溫至16至18度，沿海空曠地區可能再低1、2度。 氣象署指出，鳳凰颱風昨天晚間8時已減弱為熱帶性低氣壓，今天上午8時在石垣島附近海面減弱成一般低氣壓，但因為東北季風持續影響，北部及宜蘭雲量偏多，基隆北海岸、汐止及大台北山區有局部大雨或豪雨，白天各地高溫22至23度，相較昨天降溫6、7度，感受偏涼，中部及東部也下降1、2度，預計週末東北季風減弱，降雨趨緩。 但很快下週一到下週三將會有新一波更強的東北季風報到，預估會是入秋以來最強冷空氣，各地低溫16至18度，沿海空曠地區可能再低1、2度；且降雨範圍也會變廣，除了東北季風降雨熱區北部、東半部外，週一、週二也要觀察是否有南邊上來的水氣，中南部降雨也可能增加。查看原文更多Newtalk新聞報導徐榛蔚臉書被灌爆！花蓮縣府急宣布光復鄉停班課：新堰塞湖將溢流鳳凰颱風減弱仍具威脅！今晚中南部雨勢增多 降雨熱區一

新頭殼 ・ 4 小時前