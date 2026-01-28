台灣藝術家速寫「霍諾德攀爬101」本尊回應：裱框收藏

美國極限攀岩選手艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）25日徒手爬上台北101，至今話題不斷，當天台灣藝術家吳沁頤也在現場見證，並以水彩速寫記錄「霍諾德攀爬台北101」的瞬間，後來透過工作人員成功將作品轉交給霍諾德本人，對方表示「會將畫作帶回家裱框收藏」，引發網友熱烈討論。

藝術家吳沁頤25日在Instagram分享，霍諾德攀爬台北101時，她在現場即興以水彩速寫的方式記錄下這一刻，並希望能親手將作品送給對方。同日晚間，她再度發文更新進度，透露經過一番努力，終於成功將畫作交給Netflix工作人員，並PO出與工作人員的合影，直呼「完成了不可能的任務」。

吳沁頤26日曬出霍諾德本人與畫作的合照，並特別發文感謝攝影師Pablo Durana協助轉交作品。她也PO出雙方的對話截圖，可見攝影師私訊表示，他看到畫作時印象深刻，雖然因行程關係無法再見面，但作品已順利轉交給霍諾德，霍諾德還說會裱框掛在家中。

貼文吸引超過1.1萬人按讚，不少網友留言大讚，「太厲害了，而且工作人員人也很好」、「速寫畫得這麼棒，真的很強」、「看到這篇好感動」、「有成功送達真的太不容易了」。

【本文獲吳沁頤本人授權】

