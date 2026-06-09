台灣藝術家陳呈毓捷克駐村 探討二戰蘇台德驅逐歷史

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（中央社記者劉郁葶布拉格9日專電）台灣藝術家陳呈毓近期赴捷克駐村並舉辦個展Dream of the Eggs，作品探討二戰後捷克蘇台德地區的德裔家族遭驅逐的歷史。策展人哈維爾科娃表示，陳呈毓的作品帶來全新且獨特的觀點，為藝術場域注入新動能。

陳呈毓駐村成果個展Dream of the Eggs在捷克布拉格的當代藝術空間MeetFactory展出，作品融入雞蛋、蛋殼、玻璃等媒材，引起歐洲觀眾的好奇。

陳呈毓接受中央社記者採訪時表示，Dream of the Eggs靈感來自二戰前後，捷克蘇台德地區的動盪歷史。當時許多德裔家族在此從事玻璃工藝，但納粹德國戰敗後，數十萬德國人被迫遷離捷克。「讓我感興趣的是，這個國家如何把似乎不被視為自己一部分的群體切割出去。」

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他說，這些人僅有48小時能打包，隨身能攜帶的物品也受到嚴格管制，如何取捨物品也成為問題。「在這樣的條件下，雞蛋是如何被攜帶的？」

陳呈毓分享，他非常喜歡雞蛋，不過雞蛋脆弱且難以攜帶，需要特定的、堅實而溫柔的對待方式。這促使他思索，人們在流離與遷徙之際，如何運送與守護這個珍貴的日常物件。

對於陳呈毓的作品，MeetFactory駐村計畫策展人哈維爾科娃（Tereza Havelková）表示，陳呈毓以材料實驗為核心的創作深具特色，其提案與MeetFactory今年聚焦邊界、遷徙、集體記憶與歷史重構等議題的策展主題契合，同時又能帶來全新且獨特的觀點，為MeetFactory的藝術場域注入新動能。

現場參觀者Nathan告訴中央社記者，陳呈毓的作品很有意思，尤其是他使用的蛋殼素材具有機特質，且需大量手工投入。

Nathan說，「我覺得非常有趣的是蘇台德地區的連結，有點像台灣與中國之間的關係，一個較大的主體對應較小的國家，在這裡是捷德關係。雙方有共同之處，但同時也存在某種危險的可能。」

斯洛伐克觀眾Sona Mikulasova則分享，陳呈毓非常有創意，他到布拉格各地跳蚤市場探索並蒐集材料。從陳呈毓的作品能看到人與人的連結，尤其是在這場歷史悲劇中被迫搬離家園的故事。（編輯：陳慧萍）1150609