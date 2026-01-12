台灣藥品短缺有三個結構性因素，強化本土原料藥供應才是根本之策

文：曾立國（在原料藥貿易與國際供應鏈領域累積多年經驗，對全球製藥市場的運作、法規遵循及策略採購非常熟悉）

近年來，台灣藥品供應緊張的情況時有發生。據衛生福利部食品藥物管理署統計，截至2025年9月底已有47種藥品預計退出台灣市場，其中甚至包括免疫抑制劑環孢菌素（Cyclosporine），這是許多器官移植患者日常維持治療所必需的藥品。

作為一名擁有原料藥（Active Pharmaceutical Ingredient, API）貿易經驗的專業人士，我深刻了解這些藥品短缺現象背後的結構性問題，並認為台灣若想真正解決藥品供應及藥價制度問題，必須從強化本土原料藥供應做起。

現象與問題觀察

我過去數年間曾赴中國走訪原料藥製造商，也曾與紐西蘭與印度製造商高層討論供應鏈策略。這些國家與地區的藥品供應策略與台灣形成鮮明對比：

1. 供應鏈高度集中：全球原料藥生產集中在中國、印度等地區。例如中國生產了多為抗生素原料，印度則是心血管及免疫抑制藥物原料的重要供應國。當地政策、環境規範或產能波動，會直接影響全球藥品供應。

2. 藥品價格與生產誘因不平衡： 許多歐美國家有完善的價格與政策機制，確保關鍵藥品即便利潤有限，也能維持生產。例如，美國FDA要求藥廠提前6個月報告停產計畫，並提供本土生產激勵，降低市場短缺風險。而台灣健保給付低廉，雖然對病患短期負擔有利，但長期看卻降低本土製藥與原料藥生產的誘因。

3. 恐慌性囤藥放大問題： 當醫院與藥局得知某些藥品可能短缺時，常出現爭相囤貨現象，結果加速供應斷鏈，造成局部短缺的擴大效應。這種現象在台灣並不少見，而背後的根本原因，是對關鍵原料的過度依賴進口。

台灣藥品短缺的結構性原因

分析台灣藥品短缺與價格問題，我認為有三個核心結構性因素：

1. 本土原料藥生產能力不足：台灣本地API產業規模小，多數原料藥依賴進口。以免疫抑制劑環孢菌素為例，國際上主要供應來自中國與印度，台灣缺乏自主生產能力。一旦國際市場產能調整或出口受限，台灣即面臨供應緊張。

2. 藥價制度與市場誘因失衡：台灣健保藥價長期被壓低，導致本土製藥企業利潤微薄，無法負擔高成本原料藥投資或新技術引進。這使得藥廠更傾向購買進口API或直接退出低利潤產品市場。結果藥價雖低，但供應安全不佳，形成「低價但不可靠」的結構性矛盾。

3. 進口依賴與國際風險：我在過去的經驗中觀察到，原料藥產業受環境政策、工廠檢查、運輸延誤甚至地緣政治影響極大。台灣對進口API依賴度過高，一旦國際市場價格波動或出口受限，就會直接引發短缺，這在COVID-19疫情期間曾顯現出來。

解決之道：本土原料藥供應是根本之策

從國際觀察與台灣現況對照，我認為台灣若想根本改善藥品供應與藥價制度，必須強化本土原料藥供應，主要策略如下：

1. 投資關鍵原料藥生產能力：政府可提供補助、稅收優惠與研發資金，鼓勵企業投資關鍵原料藥生產，如免疫抑制劑、抗生素與心血管藥品。這不僅提升供應穩定性，也可降低對國際市場的過度依賴。

2. 調整藥價制度，兼顧病患與產業：藥價不應僅追求最低成本，還應考量本土生產誘因。合理的價格與政策支持，能讓製藥企業維持利潤，穩定生產。結合本地API供應，可減少進口波動帶來的風險，並保障病患用藥安全。

3. 建立戰略儲備與預警機制：短期內，政府應強化關鍵原料藥的安全庫存與調度機制，以分散突發短缺風險；長期則透過本土API生產與資訊透明化，讓市場與醫院能預測供應變化，避免恐慌性囤藥。

國際經驗的啟示

近年我持續關注歐美在藥品供應鏈與原料藥策略的發展，並結合自身於中國原料藥產業實地觀察所得，發現其中有幾項經驗值得台灣借鏡：

美國： FDA對藥品停產與減產有嚴格通報制度，並以政策鼓勵本土API投資；同時針對關鍵藥品建立戰略儲備，以降低供應斷鏈風險。

歐盟： 部分成員國對關鍵藥品原料提供研發與生產補助，並搭配價格政策，確保本土製藥產業的穩定發展。

相較之下，台灣在本土原料藥生產、價格誘因與策略儲備方面仍有明顯改善空間。若不從結構面著手，即便透過臨時進口，也難以長期解決藥品短缺問題。

結論

藥品短缺不是單純價格問題，也不是政府臨時進口就能解決的。從我的國際觀察經驗來看，要從根本改善，台灣必須掌握關鍵原料的生產能力，建立可持續的供應鏈。

唯有如此，台灣的藥品供應才能穩定、藥價制度才能合理，病患與醫療體系才能長期受益。

