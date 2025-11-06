台灣藺草學會獲國際雙殊榮

台灣藺草學會創新文化傳承機制讓工藝不再依附單一傳承者，而是成為群體共創的文化網絡。（圖：工藝中心提供）

▲台灣藺草學會創新文化傳承機制讓工藝不再依附單一傳承者，而是成為群體共創的文化網絡。（圖：工藝中心提供）

日本年度指標性設計盛會GOOD DESIGN AWARD 2025（日本優良設計獎）頒獎典禮日昨舉行並公布得獎結果，台灣藺草學會以「Next Artisan, a new way to preserve traditional rush weaving art」為題脫穎而出，榮獲「地域構想」類別BEST100百佳設計獎，並再獲GOOD FOCUS AWARD [NEW BUSINESS DESIGN]優秀焦點獎殊榮，成為同時取得雙重肯定的少數團隊之一，向世界展現臺灣在推動傳統工藝教育制度上的創新高度。

廣告 廣告

台灣藺草學會為文化部長期輔導對象，今年五月甫獲得首屆文化部「臺灣百大文化基地」肯定，此次得獎計畫係由國立臺灣工藝研究發展中心與農業部農村發展及水土保持署共同主辦、中衛發展中心執行的「臺灣社區工藝產業推廣輔導計畫」培力成果之一，歷經一年多的策略諮詢、專業陪伴、跨域協作與赴日交流，再由3+2 Design Studio三加二設計謝易成總監協力指導及分享國際競賽參賽經驗，最終獲得雙殊榮佳績。

獲獎作品「藺編工藝傳承教育系統」並非具體產品，而是一套以「教育制度設計」為核心的文化傳承架構。從課程設計延伸到文化敘事，將材料知識、工藝脈絡與地方風土重新串接，形塑出完整且可循的學習路徑。透過分級化課程編制、教材書寫與文化論述的補強，讓學習者不僅能掌握技藝，更能在各自的生活領域中延伸應用。配合工藝師認證與修業制度、師資媒合與教學循環，建立為可持續推廣的系統，讓傳承不再倚賴個人，而能以制度與社群延續力量。它並非只將學徒培育成工藝的技術承接者，而是讓每位學習者有能力回到自己的生活脈絡中發展創新，有人進入教育現場或投入產品設計、有人深化書寫研究，也有人透過展演與當代轉譯，讓藺草的美感進入全新語境。

台灣藺草學會分享「我們不養一批接班人，我們種一整片文化土壤，讓更多人具備技術力與文化意識，讓工藝不再依附單一傳承者，而是成為群體共創的文化網絡。」至今培育超過五十位合格工藝師與四百餘位學習者，學員平均年齡四十歲，吸引青年持續投入並導入分潤與品牌合作，使工藝師收入提升四倍，這不僅是對苑裡藺草工藝的保存，更是文化與產業再生的實踐。

工藝中心主任陳殿禮表示，工藝中心近年倡議「活工藝·工藝活」理念，正是希望讓工藝從展示櫃中走出，回到人與日常之間，成為文化永續最具溫度的力量。此次藺草學會以教育制度設計為核心的傳承模式，正呼應此精神，從教學、品牌到生活實踐，讓工藝真正成為推動地方發展與文化永續的行動力。