台灣藺草學會藺編傳承榮獲日本優良設計獎雙殊榮

【記者林玉芬/南投報導】日本指標性設計盛會日本優良設計獎頒獎典禮4日舉行，台灣藺草學會以「Next Artisan, a new way to preserve traditional rush weaving art」為題脫穎而出，榮獲「地域構想」類別 BEST100百佳設計獎，並再獲GOOD FOCUS AWARD [NEW BUSINESS DESIGN]優秀焦點獎殊榮，成為同時取得雙重肯定的少數團隊之一，展現臺灣在推動傳統工藝教育制度上的創新高度。



台灣藺草學會為文化部長期輔導對象，五月甫獲得首屆文化部「臺灣百大文化基地」肯定，此次計畫由臺灣工藝研究發展中心與農業部農村發展及水土保持署共同主辦、中衛發展中心執行的「臺灣社區工藝產業推廣輔導計畫」培力成果之一，歷經一年多的策略諮詢、專業陪伴、跨域協作與赴日交流，再由3+2 Design Studio三加二設計謝易成總監協力指導及分享國際競賽參賽經驗，最終獲得雙殊榮佳績。

今年共有5,225件作品參與角逐，選出最佳100項作品，再評選出Good Focus Award與Good Design Gold Award。臺灣入選BEST 100僅5件，而能同時取得Good Focus Award者更是少數，台灣藺草學會以「Next Artisan」計畫重新詮釋傳統工藝的教育模式，不僅深耕在地，更以制度設計回應「文化可持續性」與「社會設計」的全球趨勢，展現臺灣文化創新的新典範，獲得國際肯定。

工藝中心主任陳殿禮表示，多次走訪台灣藺草學會，對「有味道的藺草五感餐宴」印象最深刻，透過視覺、嗅覺、味覺與敘事，讓賓客在飲食之間體驗文化深度，展現「工藝不是展示品，而是生活方式」的實踐。「藺食筵」不僅是一場融合五感的餐宴，更是一場「活生生的工藝體驗」，展現工藝走入生活的可能性。工藝中心近年倡議「活工藝．工藝活」理念，正是希望讓工藝從展示櫃中走出，回到人與日常之間，成為文化永續最具溫度的力量。此次藺草學會以教育制度設計為核心的傳承模式，呼應此精神，從教學、品牌到生活實踐，讓工藝真正成為推動地方發展與文化永續的行動力。

台灣藺草學會長年致力藺草工藝文化的保存、研究與創新，推動「臺灣手藺」品牌、「台灣藺草創作獎」、「藺編工藝師認證制度」、「藺編工藝學校」及「蓆物書房」等多項計畫，期望透過教育、設計與地方創生，讓藺草工藝在現代社會中持續生長，成為連結文化、教育與生活美學的重要橋樑。