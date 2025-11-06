台灣藺草學會藺編傳承 榮獲日本優良設計獎雙項殊榮

台灣藺草學會在日本榮獲雙重獎項。（工藝中心提供）





日本年度指標性設計盛會GOOD DESIGN AWARD 2025（日本優良設計獎）頒獎典禮4日舉行並公布得獎結果，台灣藺草學會（Taiwan Yuan-Li Handiwork Association）以「Next Artisan, a new way to preserve traditional rush weaving art」為題脫穎而出，榮獲「地域構想」類別 BEST100百佳設計獎，並再獲GOOD FOCUS AWARD [NEW BUSINESS DESIGN]優秀焦點獎殊榮，成為同時榮獲雙重肯定的少數團隊之一，向世界展現臺灣在推動傳統工藝教育制度上的成果。

廣告 廣告

台灣藺草學會為文化部長期輔導對象，今年5月甫獲得首屆文化部「臺灣百大文化基地」肯定，此次得獎計畫係由國立臺灣工藝中心與農村水保署共同主辦、中衛發展中心執行的「臺灣社區工藝產業推廣輔導計畫」培力成果之一，歷經年餘策略諮詢、專業陪伴、跨域協作與赴日交流，再由3+2 Design Studio三加二設計總監謝易成協力指導及分享國際參賽經驗，最終獲得雙殊榮佳績。

藺草學會深耕苑裡，產品生活化。（工藝中心提供）

GOOD DESIGN AWARD（通稱G-Mark）創立於1957年，是日本歷史最悠久且具代表性的綜合性設計獎項，與德國的Red Dot、iF、美國的IDEA並列世界四大設計獎，宗旨在於表彰能改善人們生活、產業與社會的優良設計，鼓勵設計者以創新思維回應時代課題。

學會創新文化傳承成為群體共創。（工藝中心提供）

今年共有5,225件作品參與角逐，最終僅選出最佳100項作品（BEST 100），自其中再評選出Good Focus Award與Good Design Gold Award。臺灣入選BEST 100僅有5件，而能同時取得Good Focus Award者更是少數，台灣藺草學會以「Next Artisan」計畫重新詮釋傳統工藝教育模式，深耕在地更以制度設計回應「文化可持續性」與「社會設計」的全球趨勢，展現臺灣文化創新的新典範，獲得國際肯定。

現代感的藺編。（工藝中心提供）

獲獎作品「藺編工藝傳承教育系統」並非具體產品，而是一套以「教育制度設計」為核心的文化傳承架構。從課程設計延伸到文化敘事，將材料知識、工藝脈絡與地方風土重新串接，形塑出完整且可循的學習路徑。讓學習者有能力回到自己的生活脈絡中發展。

台灣藺草學會分享，「我們不養一批接班人，我們種一整片文化土壤，讓更多人具備技術力與文化意識，讓工藝不再依附單一傳承者，而是成為群體共創的文化網絡。」

學會培育超過50位合格工藝師與400餘位學習者，學員平均年齡40歲，吸引青年持續投入並導入分潤與品牌合作，使工藝師收入提升4倍，這是文化與產業再生的實踐。

工藝中心主任陳殿禮表示，多次走訪台灣藺草學會，對「有味道的藺草五感餐宴」印象最深刻。透過視覺、嗅覺、味覺與敘事，讓賓客在飲食間體驗文化深度，展現「工藝不是展示品，而是生活方式」的實踐。工藝中心近年倡議的「活工藝．工藝活」理念，正是希望讓工藝從展示櫃中走出，回到人與日常之間，成為文化永續最具溫度的力量。



更多新聞推薦

● 「謝謝高股息者貢獻」石崇良提油救火挨轟 網炸鍋：公然搶劫還有臉講什麼鬼話？