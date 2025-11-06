台灣藺草學會藺編傳承 榮獲日本優良設計獎雙項殊榮
日本年度指標性設計盛會GOOD DESIGN AWARD 2025（日本優良設計獎）頒獎典禮4日舉行並公布得獎結果，台灣藺草學會（Taiwan Yuan-Li Handiwork Association）以「Next Artisan, a new way to preserve traditional rush weaving art」為題脫穎而出，榮獲「地域構想」類別 BEST100百佳設計獎，並再獲GOOD FOCUS AWARD [NEW BUSINESS DESIGN]優秀焦點獎殊榮，成為同時榮獲雙重肯定的少數團隊之一，向世界展現臺灣在推動傳統工藝教育制度上的成果。
台灣藺草學會為文化部長期輔導對象，今年5月甫獲得首屆文化部「臺灣百大文化基地」肯定，此次得獎計畫係由國立臺灣工藝中心與農村水保署共同主辦、中衛發展中心執行的「臺灣社區工藝產業推廣輔導計畫」培力成果之一，歷經年餘策略諮詢、專業陪伴、跨域協作與赴日交流，再由3+2 Design Studio三加二設計總監謝易成協力指導及分享國際參賽經驗，最終獲得雙殊榮佳績。
GOOD DESIGN AWARD（通稱G-Mark）創立於1957年，是日本歷史最悠久且具代表性的綜合性設計獎項，與德國的Red Dot、iF、美國的IDEA並列世界四大設計獎，宗旨在於表彰能改善人們生活、產業與社會的優良設計，鼓勵設計者以創新思維回應時代課題。
今年共有5,225件作品參與角逐，最終僅選出最佳100項作品（BEST 100），自其中再評選出Good Focus Award與Good Design Gold Award。臺灣入選BEST 100僅有5件，而能同時取得Good Focus Award者更是少數，台灣藺草學會以「Next Artisan」計畫重新詮釋傳統工藝教育模式，深耕在地更以制度設計回應「文化可持續性」與「社會設計」的全球趨勢，展現臺灣文化創新的新典範，獲得國際肯定。
獲獎作品「藺編工藝傳承教育系統」並非具體產品，而是一套以「教育制度設計」為核心的文化傳承架構。從課程設計延伸到文化敘事，將材料知識、工藝脈絡與地方風土重新串接，形塑出完整且可循的學習路徑。讓學習者有能力回到自己的生活脈絡中發展。
台灣藺草學會分享，「我們不養一批接班人，我們種一整片文化土壤，讓更多人具備技術力與文化意識，讓工藝不再依附單一傳承者，而是成為群體共創的文化網絡。」
學會培育超過50位合格工藝師與400餘位學習者，學員平均年齡40歲，吸引青年持續投入並導入分潤與品牌合作，使工藝師收入提升4倍，這是文化與產業再生的實踐。
工藝中心主任陳殿禮表示，多次走訪台灣藺草學會，對「有味道的藺草五感餐宴」印象最深刻。透過視覺、嗅覺、味覺與敘事，讓賓客在飲食間體驗文化深度，展現「工藝不是展示品，而是生活方式」的實踐。工藝中心近年倡議的「活工藝．工藝活」理念，正是希望讓工藝從展示櫃中走出，回到人與日常之間，成為文化永續最具溫度的力量。
更多新聞推薦
其他人也在看
志工好心釀禍！基隆藝術展「灰塵作品」遭擦拭 創作者：意外成為新契機
基隆美術館當代藝術特展發生一起意外事件，一位志工在展場巡視時，將藝術家陳松志作品鏡面上刻意附著的灰塵誤認為髒污，用衛生紙進行擦拭清潔，導致作品遭到毀損且難以恢復原貌。這件藝術品原意是透過灰塵表現時間的積累與轉瞬即逝的概念，但因志工對作品寓意理解不足，造成了這起令人遺憾的藝術品損毀事件。文化觀光局已向藝術家致歉並研議後續補救措施。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
2025新社花海暨臺中國際花毯節11/8起登場，飛天小女警主題裝置、接駁車交通管制資訊一次看！
中台灣最盛大的花卉慶典「2025新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」，將於11/8～11/30盛大登場！此次活動為期23天，橫跨4個週末假日，在新社區種苗改良繁殖場二苗圃繽紛開展。這屆花卉展區突破以往，裝置設計以卡通頻道的「飛天小女警」為靈感，精心打造2公頃絕美花毯，是前所未見的花卉盛宴。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
《航海王》動畫25週年紀念特展資訊整理：「魯夫五檔」限量公仔、預售票時間、時間地點懶人包
《航海王》官方為慶祝動畫開播滿 25 週年，將舉辦盛大的「ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展」！這篇是紀念特展資訊懶人包，包含預售票、限量公仔、時間、地點...等。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
新社花海暨台中花毯節11/8-11/30登場 「飛天小女警」亮相
中部中心／吳璽璸 台中報導「2025新社花海暨台中國際花毯節」，將於11月8日至11月30日，在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，這次以動畫《飛天小女警》主題裝置與限定主題館，打造主題花卉盛會。民視 ・ 5 小時前
台大推首部兒童醫療短片 細膩記錄兒醫價值與初心
在少子化與醫療人力挑戰日益嚴峻的時代，臺大醫院兒童醫院推出首部兒童醫療短片〈只有兒科才有的風景〉。影片於今(5)日正式發布，以溫柔細膩鏡頭記錄兒科醫療團隊的日常與信念，呈現臺大醫院兒童醫院的兒科醫師們如何以專業、耐心與愛心，讓「希望的種子」在這片土地上生根、發芽、綻放。中天新聞網 ・ 23 小時前
台中國際花毯節主花毯「飛天小女警」今亮相
[NOWnews今日新聞]全台最美花卉盛典「2025新社花海暨臺中國際花毯節」，11月8日起在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場。今年主花毯以卡通頻道「飛天小女警」為主題，結合花卉藝術，今（5）日由市府副...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
影／2025台中國際花毯節 新社花海《飛天小女警》11/8登場
【互傳媒／記者 張玉泰／台中 報導】「2025新社花海暨台中國際花毯節」將於11月8日至30日在新社區種苗改良互傳媒 ・ 21 小時前
2025最震撼IP沉浸互動展 《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅》夢幻登場
【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】今年秋冬最受矚目的科技光影互動展《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－台北站》將於1互傳媒 ・ 22 小時前
台中國際花毯節 週末開跑
「二○二五新社花海暨台中國際花毯節」將於十一月八日至卅日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，為期廿三天的活動橫跨四個週休假日，今年市府突破以往，推出結合全球經典動畫《飛天小女警》主題裝置與限定主題館，打造前所未見的全新主題花卉盛會。市長盧秀燕昨（四）日主持市政會議表示，全國最強大的花卉盛事將於這週六開跑，且今年中台灣農業行銷展售會由台中舉辦，邀請民眾到訪，除了能欣賞花卉藝術，也能一站就享受到中部八縣市的優質農產品。觀旅局長陳美秀以「二○二五台中國際花毯節」為題進行專案報告表示，今年以卡通頻道《飛天小女警》為靈感，將備受喜愛的動畫元素與花卉藝術結合，創作全新主題，並有直徑六十公尺、總高十八公尺的史上最大主花毯，完整還原小鎮村經典街景，每半小時精彩呈現主花毯秀，今年更新創婚紗攝 ...台灣新生報 ・ 1 天前
扶輪公益網攜手企業暖捐助輔大醫院 行動鼓勵第一線醫護
國際扶輪3490地區扶輪公益網攜手多家企業今（6）天聯合捐贈衣物物資給輔仁大學附設醫院，實質愛心投入弱勢關懷與醫療支持行動，為醫護人員送上最實際的溫暖與鼓勵。扶輪公益網主委葉淑麗表示，公益不只是一次性的捐助，而是持續的關懷，感謝企業夥伴讓社會更有溫度。自由時報 ・ 4 小時前
媽祖繞境上阿里山 邀遊客體驗嘉義山區美景
(記者廖建智嘉縣報導)為推廣嘉義山海觀光、結合信仰文化與在地產業，交通部觀光署阿里山國家風景區管理處與財團法人嘉義縣新港奉天宮攜手合作，精心策畫「阿里山神旅行抵嘉」活動，(4)日在新港奉天宮廟前廣...自立晚報 ・ 1 天前
澎湖醫院「病安稽核分享觀摩會」地區醫院組、長期照護組雙料冠軍
衛生福利部澎湖醫院於衛生福利部所屬醫院舉辦「病安稽核分享觀摩會」中脫穎而出，榮獲地區醫院組第1名及長期照護組第1名，榮登雙料冠軍，展現部澎在病人安全與長期照護品質管理上的卓越成果與持續精進的決心。此次「病安稽核分享觀摩會」旨在促進各醫療院所交流病人安全管理經驗，透過稽核、分享與觀摩，強化臨床安全文化自由時報 ・ 5 小時前
「鄒伙玩」嘉義縣亮相2025 ITF旅展 原鄉體驗與超值抽獎等你來！
【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】2025 ITF台北國際旅展11月7日至10日將在南港展覽館盛大登場，嘉義互傳媒 ・ 21 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 5 小時前
備孕多次終於成功！百萬網紅宣布懷二寶 見「2條線」激動淚崩
網紅瑀熙擁有甜美臉蛋及火辣身材，IG坐擁破百萬粉絲追蹤，去年3月和圈外男友結婚的她，同年9月生下兒子「小布」，相隔1年多，瑀熙5日公開自己得知驗孕棒顯示2條線的真實反應，泛淚表示「我終於成功了」，消息一出網友紛紛獻上祝福。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 1 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前