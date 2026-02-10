台灣蘭花拚出頭！年產值上看100億 力拓海外市場

2026台灣國際蘭展與花卉科技將於27日登場，農業部今（10）日於台北車站舉辦展前記者會，農業部次長胡忠一指出，台灣花卉年產值約180至200億元，以蘭花產值68億為最多。（賀培晏攝）

2026台灣國際蘭展與花卉科技將於27日登場，農業部今（10）日於台北車站舉辦展前記者會，農業部次長胡忠一指出，台灣花卉年產值約180至200億元，以蘭花產值68億為最多，其中外銷占60億、內銷8億，期盼在國人支持與積極拓展海外市場如加拿大、澳洲等，能讓蘭花產值達到100億。

胡忠一指出，台灣花卉年產值約180至200億，其中蘭花產值達68億元，栽培面積接近1000公頃，主要外銷美國、日本，但蘭花產業近1年面臨兩大衝擊，一是美國關稅政策變動，原本零關稅的蝴蝶蘭輸美，關稅一度提高至32％，對出口造成壓力；二是114年7月颱風侵襲台南、嘉義，造成多處蘭花園區與業者設施受損。

胡忠一表示，有鑒於蘭花產業的挑戰，今年蘭展以三大主軸為核心，第一是「產業韌性」，展現蘭花業者在多重衝擊下持續生產、升級的成果；第二是「鏈結國際」，透過國際買家來台，讓台灣優質蘭花持續拓展海外市場；第三是「社會共感」，讓國人不只是參觀，更能實際購買、將花卉帶入日常生活，提升生活品質。

胡忠一提到，前年國際蘭展吸引約32萬人次，去年成長至36萬人次，今年適逢農曆年後、並與元宵節及周邊燈會活動形成加乘效果，預估參觀人次可望突破42萬，再加上已有30國家參展並攜帶國際買家來台，預估現場成交金額超過12億元，未來3至5年交易額預估達200億。

胡忠一補充，目前蘭花內銷產值約8億元，希望國人能夠更支持並給予肯定，讓生產者願意為了國人生產更多樣的蘭花，也期盼在蘭花園區第二期工程的加持下，讓既有廠商、青農等進駐，為產業創造更大產值，未來目標為蘭花產值到達100億元。

農業部說明，「2026台灣花卉科技展」以科技藝術為策展語言，整合AI智慧科技、互動式敘事、沉浸式影像與3D投影等技術 重新詮釋台灣花卉的當代價值與國際潛力，展期為2月27至3月16日，於農業部花卉創新園區登場。

