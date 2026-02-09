台灣虎航力挺中華隊！ 明早10點限量開賣WBC應援套票

台北市 / 林彥廷 綜合報導

隨著2026世界棒球經典賽(WBC)的熱潮席捲全台，經典賽事門票更是一開賣便瞬間秒殺，針對渴望親臨現場、見證中華隊關鍵對決的熱血球迷，台灣虎航今(9)日宣布攜手台灣運動觀光發展協會推出限量的中華隊應援套票，內容包括東京來回機票與台日、台韓大戰兩場賽事門票，將於明(10)日10:00準時開賣，敬請球迷們準備好最高手速。

圖片翻攝自 台灣虎航活動頁面

▲ 圖片翻攝自 台灣虎航活動頁面

台灣虎航表示，本次「熱血應援雙賽套票」全台僅限量5組，售價為新台幣30,800元，套票內容極為豐富，包含台灣虎航桃園往返東京的來回機票外，最重要的是能一次擁有台日及台韓對決兩場最難入手的賽事門票，持有此套票的球迷將能同時參與3月6日的台日大戰與3月8日的台韓大戰；若球迷想鎖定最具話題的台日對決，台灣虎航也提供限量25組的「熱血應援台日套票」，售價為新台幣29,800元。套票同樣包含桃園至東京成田的來回機票，並提供一張3月6日台日大戰的外野應援席門票，球迷可置身在最受矚目的賽事中，親身感受東京巨蛋內全場沸騰的應援吶喊氛圍。

廣告 廣告

台灣虎航說，為了營造最強大的應援氣勢，台灣虎航也精心規劃應援主題航班，3月5日往返桃園及東京成田的IT200、IT201、IT202、IT203航班，機艙內將全面換上應援頭墊紙。除了機艙布置外，還有指定航班的限定加碼活動，凡是搭乘3月5日IT202的旅客，皆有機會再獲得加碼應援毛巾乙份。讓旅客從踏入機艙的那一刻，便能感受到身為中華隊後盾的團結氛圍，與志同道合的球迷共同帶著這份力量走入球場，以實際行動揮汗吶喊。

台灣虎航提到，本次台灣虎航攜手台灣運動觀光發展協會，致力為球迷們提供最純粹且充滿儀式感的觀賽旅程。台灣虎航誠摯邀請每一位熱愛棒球的朋友，共同搭乘台灣虎航應援航班前往東京，齊聲高喊力挺中華隊。更多套票詳細資訊，請參見活動頁。

原始連結







更多華視新聞報導

6大旅外強投助「台」 美媒：台灣晉級機會勝韓國

WBC保持樂觀全力搏 蔡其昌：首戰是重中之重

突取消多班日本航班 台灣虎航：內部有效資源調度

