台灣虎航參展ITF台北國際旅展「祭出799元超殺優惠」 賴總統也來加持！

ITF台北國際旅展今（7）日起於南港展覽館1館隆重開幕，台灣虎航也沒缺席，還同步推出2026年夏季班表開賣及線上旅展促銷，最低單程未稅價新台幣799元起的優惠價，讓民眾超前部署明年的假期。

總統賴清德今日上午出席開幕典禮後就到會場中巡攤，期間也造訪台灣虎航攤位，並體驗3.5公尺高的3D動態感應電視牆。（圖／虎航提供）

總統賴清德今日上午出席開幕典禮後就到會場中巡攤，期間也造訪台灣虎航攤位，並體驗3.5公尺高的3D動態感應電視牆，由台灣虎航董事長黃世惠陪同賴清德一起與3D動態感應電視牆進行互動，後續3D動態感應電視牆隨即出現台灣虎航網紅虎將和現場的貴賓進行揮手互動問候的畫面。

台灣虎航表示，配合全民普發1萬元即將上路，凡是該筆行程確認單滿新台幣萬元以上，即有機會再兌換價值新台幣500元的回饋金，以實值回饋感謝虎迷們的支持。

台灣虎航也指出，今年展會規模再擴大，集結了123個國家及城市共計1,600個攤位，旅展首日開幕即吸引龐大的進場人潮，台灣虎航今年的攤位亦吸引許多的虎迷靠攤參與互動活動，首日的攤位現場活動即已累積超過2200人造訪並進行體驗，較去年首日成長83%。

台灣虎航今年的攤位亦吸引許多的虎迷靠攤參與互動活動，首日的攤位現場活動即已累積超過2200人造訪並進行體驗，較去年首日成長83%。（圖／虎航提供）

台灣虎航提醒，今年的線上旅展在支付方面也有多元回饋，若至樂虎卡專屬活動頁面並使用樂虎卡刷卡購票，則可享有票價2%的tigerpoint回饋金；選擇以AFTEE支付，可享全單現折10%的優惠，並加碼贈送新台幣50元優惠券；若使用LINE Pay支付，單筆消費滿1萬元則可獲得3%回饋，讓虎迷能最大化省下荷包。



