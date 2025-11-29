台灣虎航受空巴召修令波及 明天8架次日韓班機延後

空中巴士（Airbus）公司28日表示，他們正要求全球廣泛使用的A320系列之中的6000架客機立即進行維修。受此波及，台灣虎航今天在官網公告，將調整明天（30日）部分航班，包含桃園機場、高雄機場及台中機場共8架次飛往日本、韓國班機延後，建議旅客可查詢官網航班動態，瞭解最新異動資訊。

受空中巴士召修令波及，台灣虎航29日公告，將調整30日部分航班時間，包含桃園機場、高雄機場及台中機場共8架次飛往日本、韓國班機延後。圖為台灣虎航示意圖，非當事航班。（中央社資料照）

交通部民航局透過訊息表示，凌晨接獲歐洲聯盟航空安全總署（EASA）發布的緊急適航指令後，立即通知並要求擁有此機型的國籍航空業者，立即依指令檢查與後續檢修，並須在明天上午8時適航指令生效前完成檢修。

台灣虎航今天在官網公告，依據EASA發布「緊急適航指令通報」AD 2025-0268-E內容，明天部分航班延後，包含IT-632 台中前往濟州島、IT-671 濟州島前往高雄、IT-256/IT-257 桃園往返秋田、IT-214/IT-215 桃園往返岡山、IT-210/IT-211 桃園往返大阪關西。

台灣虎航表示，建議旅客可多加利用官網航班動態功能，查詢瞭解最新航班異動資訊，實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公布為準。

台灣虎航稍早指出，根據空巴適航指令，第一時間即時完成必要設備及系統更新，後續將盡速安排航機執行軟體更新到空巴提示版本，預期將有航班調整因應，將同步通知受影響旅客。

中華航空表示，持續關注原廠指令，不影響航班運作，部分航機將配合相關軟體更新；長榮航空指出，將啟動並完成相關作業，航班運作正常，不受影響；星宇航空則說，不影響旗下A321neo飛機運作。