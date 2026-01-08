台灣虎航四部曲揭新藍圖 訂閱制、聯航轉機拉攏旅客

台灣虎航董事長黃世惠說明新機隊、新產品、新服務與新體驗四部曲，揭露發展藍圖。（陳祐誠攝）

台灣虎航積極布局日本航線，營運屢創佳績，公司今舉辦「領航四部曲．定義新飛行」的記者會，由董事長黃世惠簡報，說明新機隊、新產品、新服務與新體驗，揭露發展藍圖，其中在今年第1季推出「Team Tiger」訂閱制服務，會員可享機票優惠6折起、優先報到等，另也將在第2季推出「虎加酒」、第3季與其他廉航合作延伸航網。

黃世惠說，台灣虎航以「領航四部曲」為策略核心，推動品牌全面躍升。除了去年12月通過的第三代購機案，引進全新A321neo機隊，並進行現有機隊的汰舊換新，強化營運效率。預計至2028年全機隊平均機齡為3.1年，機隊規模將為15架A320neo及15架A321neo，總機隊達30架。

台灣虎航規劃第1季將推出專為虎迷量身打造的會員訂閱制「Team Tiger」，依照會員每季、雙月甚至每月不同的搭乘頻率，以月付方式即有機會擁有免費來回機票，另依不同方案可享優先報到、優先登機、優先行李等尊榮禮遇。

第2季則推出「tigertel虎加酒」服務，結合AI智能規劃行程，量身打造旅客機票、住宿全方位旅遊規畫體驗；另為進一步突破現有航網限制，台灣虎航也將計畫擴大以「聯航轉機合作」服務，預計第3季時旅客可一鍵預訂組合行程，航點將可延伸至日本第二個城市甚至澳洲。

機上餐點方面，台灣虎航將和多個知名品牌合作，包括蟬聯米其林必比登推薦的天下三絕、「辦桌界南霸天」美譽的阿勇家及人氣鼎沸提供健康美味素食料理的佛光山滴水坊等多個知名品牌合作，在2026年夏季班表開始供餐。

為提升飛行時的娛樂享受，台灣虎航宣佈第2季將導入全新「機上娛樂系統」，旅客可透過個人行動裝置連結機上娛樂系統，即時觀賞豐富的影音內容，未來亦能直接於系統內選購免稅品與機上餐飲，大幅提升服務效率。

台灣虎航首度推出專屬香氛「SKY ADVENTURE 虎憶NO.1」，以「冒險、自由、勇敢」為核心，打造獨一無二的嗅覺識別。這款香氛由調香師嚴選85種純天然精油調製，以白松香與羅勒交織出清新綠意，並揉合台灣檜木與琥珀的溫潤氣息，將飛行的瞬間轉化為感官記憶。

