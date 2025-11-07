台灣虎航培訓機師招募開跑！旅展祭799元機票大促銷

台灣虎航今日宣布重大人才招募計畫，將於11月10日凌晨0時1分起至12月7日晚間11時59分止，開放年度培訓機師招募報名。這是該公司因應旅運市場強勁需求，持續優化航網布局並推動機隊汰舊換新的重要策略之一。

根據台灣虎航公布的招募條件，報名者需具備中華民國國籍且在國內設有戶籍，取得教育部認可的大學畢業學士學位或以上學歷。語言能力方面，需達到多益750分以上，其中聽力需達400分，口說與寫作需達140分以上，或提供其他檢定同等資格證明。此外，報名者必須符合民航局頒布的航空人員體格檢查標準，達到航空人員甲類體位標準。

廣告 廣告

報名截止後，台灣虎航將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核。符合資格者將於2026年第一季進行相關招募流程，獲錄取者預計將安排在2026年第二季開始接受專業飛行訓練。值得注意的是，所有訓練費用將由台灣虎航協助支應，受訓完成並考核合格通過後，即有機會成為台灣虎航的正式機師。

在擴編人才的同時，台灣虎航也配合2025 ITF台北國際旅展推出優惠活動。該公司宣布推出「2026夏季班表第一波」及「ITF線上旅展」聯合開賣，全航線單程未稅價799元起。昨日已為尊榮虎會員開放搶先購票，今日起至11月10日開放所有旅客購買。

ITF線上旅展的銷售期間為今日上午10時至11月10日晚間11時59分，旅遊期間為即日起至明年3月28日，部分航線旅遊期間依官網公告為主。2026夏季航班第一波指定航線開賣，單程未稅價1199元起，旅遊期間為明年3月29日至10月24日。

開賣航線涵蓋台北桃園飛往新千歲、函館、花卷、仙台、東京成田、東京羽田、新潟、仁川、釜山、濟州等地，高雄則飛往新千歲、東京成田。明日上午10時將開賣台北桃園飛往小松、名古屋、大阪、岡山、福岡、佐賀、宮崎、沖繩，以及高雄飛往名古屋、大阪、沖繩等航線。

實體旅展方面，11月7日至10日在南港展覽館1館J716攤位，民眾可參與現場活動玩遊戲、抽機票，最高可享3000元回饋金。於線上旅展購票的旅客，還能在現場兌換成交禮。

更多品觀點報導

遠傳心生活APP推出線上旅展 最高可享18%遠傳幣回饋

泰國「送20萬張機票」讓幸運旅客免費來玩

