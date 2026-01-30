台灣虎航大量取消夏日航班！ 取消原因曝光：內部有效資源調度

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

台灣虎航近日推出夏季航班優惠，不少民眾搶著在第一時間購票，搶到好價錢。不過，昨（30）晚間，許多民眾陸續收到取消夏季航班通知，且多數集中在3-5月，對此，虎航今（30）日也發布聲明表示：為內部有效資源調度，造成旅客不便，致上最誠摯的歉意。

台灣虎航近日推出夏季航班優惠，不少民眾搶著在第一時間購票，搶到好價錢。（圖／翻攝台灣虎航臉書）

台灣虎航近日公告，因應內部機隊管理與人力調度需求，已主動刪減部分夏季航班，提醒旅客留意是否受到影響。虎航表示，公司始終將「飛安第一」視為營運不可退讓的核心原則，為確保機師維持最佳身心狀態，已採取更嚴格的管理與資源調度措施，因此調整部分航班規劃。

虎航強調，此次航班異動為主動調整，對於因此造成部分旅客行程不便，深表歉意，並呼籲旅客以實際收到的航班異動或取消通知為準，也感謝旅客體諒並一同守護飛航安全。

根據虎航公布資訊，受影響航線包含多條日本航點。其中，台北（桃園）往返札幌（新千歲）IT234／IT235航班，將於4月9至10日、15日、19至20日、23日、29日，以及5月8日、10至11日、13日、21至22日、25日、27日、29日與31日取消。台北（桃園）往返東京（成田）IT200／201／202／203／700／701航班，則於5、6、7及10月部分日期受到影響。

