生活中心／孟嘉美、張皓宇 台北報導

年關將至，去年發出航空業最高年終的台灣虎航，今年年終還沒開獎，外界推估應該至少十個月。不過對此，董事長只說不會太差。不敢直接跟去年比，因為2025年虎航營收雖然亮眼，但機隊正在擴張。斥資購4新機、還要租11架飛機，預計2028，將陸續交機。

米其林必比登推薦，打拋牛肉飯，配上油豆腐、花椰菜。旅客上機，享用道地南洋風味。還有這道，油亮的三層爌肉，堪稱白飯殺手。台灣虎航，跟上國內三大航空腳步，推出聯名飛機餐。但餐點升級，只是第一步！虎航宣布2026，領航四部曲，首要任務，當然就是擴張機隊。

虎航宣布2026，領航四部曲（圖／民視新聞）台灣虎航董事長黃世惠：「（新機）從180個位置，提升29%到233個座位數，新的機隊它可以比現在的，A320neo可以再多一個小時的航程，也就是說它可以到6個小時的航程，它可以涵蓋我們，全部的東南亞跟東北亞。」

虎航現有的17架A320窄體客機，部分將陸續退役。增租的11架、新購的4架A321neo，還有4架購機選擇權，2028起，將陸續遞補。推估到時，虎航機隊，平均機齡，只有3.1年。新機到，要開航線，首要針對日本既有的23航點、34航線，加密航班，才能繼續擴大優勢。

台灣虎航董事長黃世惠：「很多的二線城市，都一個禮拜只有兩班，航班（載客率）要超過85%以上，日本人要佔有30%，我們就會優先考慮增班。」

虎航統計，整體航班，日人來台占比超過20%，部分獨家航點，更可達25%，旺季更會出現一半以上乘客，都不是台灣人。搶攻哈台族、哈日族，虎航策略明確，也確實奏效。2025前三季，載客率穩定維持8成5以上。營收將反映在年終上，外傳虎航今年年終，至少10個月，硬是比下長榮與華航。

台灣虎航年終上看10個月？ 2028陸續交機平均機齡3.1年

虎航統計，整體航班，日人來台占比超過20%，部分獨家航點，更可達25%（圖／民視新聞）台灣虎航董事長黃世惠：「今年整體的營收是有維持的，甚至於小幅的成長，裝載也是提升的，但是不可諱言的是，今年旅運市場，極度的競爭，所以獲利的能力，其實是下降的，所以獲利會比去年差一點，但我相信（年終）不會太差。」

虎航去年曾發出航空業，最高平均12.8個月年終。換來2025年超低員工離職率。相信今年，也不會讓，虎航人失望。

原文出處：台灣虎航年終上看10個月？ 2028陸續交機平均機齡3.1年

