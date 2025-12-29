台灣虎航強攻南台灣 高雄、台南3航線直飛日本

台灣虎航加速布局南部市場，繼12月23日一口氣開航「高雄－熊本」、「台南－熊本」雙航線後，25日再接力啟航「台南－沖繩」航線，成為台南機場首度迎來連續2條國際新航線的航空公司。



此舉不僅象徵台灣虎航正式插旗台南，也意味著其日本航網已擴展至23條航線，展現虎航在區域航網、觀光推廣與台日產業鏈連結上的全新戰略布局。

南台灣航網升級 雙熊本航線創歷史新頁

台灣虎航董事長黃世惠親自搭乘首航班機出席高雄－熊本開航儀式，班機抵達後由熊本縣知事木村敬及超人氣吉祥物熊本熊親自迎接，代表雙方對新航線的高度重視。



下午的台南－熊本首航則於台南機場舉行啟動典禮，交通部民航局局長何淑萍、台南市長黃偉哲等貴賓出席見證。



黃世惠指出，此次雙航線的啟航是台灣虎航首次自台南出發的國際航線，也是其深耕中南部的重要里程碑。「透過高雄與台南雙點直飛熊本，能讓南部旅客享有更高彈性，也進一步縮短南台灣與九州的距離。」他同時提到，台積電在台南、高雄與熊本皆設有廠區，新航線的開通形同串聯起「台日半導體科技走廊」，對產業交流與商務往來具指標性意義。

再下一城 台南－沖繩航線啟動

就在雙熊本航線開航後2天，台灣虎航再度於台南啟航「台南－沖繩」航線，展現南台灣旅運市場的強勁動能。台南市長黃偉哲、台南市政府觀光旅遊局副局長鄭道立等人均出席首航儀式，與台灣虎航總稽核宋仲奮一同見證啟航時刻。



宋仲奮表示，沖繩一直是台灣旅客赴日旅遊的熱門目的地，如今台南及周邊居民不必再北上桃園或南下高雄，即可從家門口啟程，僅需1小時多的航程便能抵達沖繩，享受陽光與海洋的假期。同時，也希望吸引更多沖繩旅客南下台南，體驗古城風情與地道美食。

高雄國際機場、台南機場與阿蘇熊本機場同步舉辦灑水儀式慶祝。（虎航提供）

航網布局深化 觀光與文化交流雙向加乘

隨著新航線加入，台灣虎航自高雄出發的日本航點已增至9條，連同台南出發的熊本、沖繩航線，形成南台灣赴日旅遊的新航網。高雄國際機場、台南機場與阿蘇熊本機場同步舉辦灑水儀式慶祝，首航旅客更獲贈限定明信片作為紀念。



為強化品牌在地化形象，台灣虎航更與知名餐飲品牌「阿勇家」合作，推出限定機上餐「阿勇家－東坡肉」，讓旅客在萬尺高空也能品味台灣味，不過該餐點僅限量供應，需事先預訂。

打造「南台灣起飛」新時代

台灣虎航近年積極擴張航網，除強化北部既有航點外，更策略性開拓中南部市場。



台灣虎航強調，未來將持續深耕南台灣市場，並視市場需求逐步增班或開闢更多日本與東南亞航線，朝「南北雙引擎」的全方位航網布局邁進。



