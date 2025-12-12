台灣虎航招募60名客艙組員 明年起員工增七天休假
台灣虎航今天（12日）宣布，將招募60名客艙組員，15日起將開放報名，同時近期已公告明年元旦起，針對全體員工新增每年七天的休假制度。意即除法定假日外，額外提供七天休假，員工可自行安排。
瞄準旅遊市場的蓬勃發展，台灣虎航3日董事會已通過第三代機隊購機案，以擘畫未來航線並提升航線營運效率。
為因應航線的拓展與相關的增班計畫，台灣虎航發布新聞稿宣布，將啟動客艙組員的招募，這次預計將招募60名客艙組員，招募時間自今年12月15日凌晨0時起，至12月28日晚間11時59分止，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上者，或其他檢定同等資格證明，具日、韓語會話能力尤佳。
台灣虎航指出，報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排於明年1月17日，進行初試，明年1月24日，進行複試，錄取客艙組員，將於明年5月起，分梯次陸續報到並開始受訓，完訓後，即可上線成為台灣虎航正式的客艙組員。
台灣虎航表示，致力於提供持續優化的勞動條件及工作環境，讓全體員工能以最佳狀態執行工作任務，近日也已正式宣布將於明年1月1日起，針對全體員工新增「每年七日福利補休假」制度，盼望除法定假日外，再額外提供七天「福利補休假」，藉更友善的休假制度，讓全體員工能在更安心的工作環境中工作。
台灣虎航說明，每年七天「福利補休假」，即員工在原本勞基法所享有的特休外，公司每年再多提供七天假，讓員工自行安排。
（責任主編：莊儱宇）
