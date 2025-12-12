台灣虎航招募60名客艙組員 12／15開放報名

台灣虎航招募60名客艙組員，12月15日起開放報名。（台灣虎航提供／蔡明亘台北傳真）

瞄準旅遊市場蓬勃發展，台灣虎航3日董事會已通過第三代機隊購機案，擘畫未來航線並提升航線營運效率。為因應航線的拓展與相關的增班計畫，台灣虎航今宣布將啟動客艙組員的招募，本次預計將招募60名客艙組員，誠摯邀請對航空事業有興趣並充滿熱忱的朋友們，一同加入台灣虎航成為虎寶虎妞。

台灣虎航表示，作為我國第一且唯一的低成本航空公司，現行航網布局綿密，航點遍及日本、韓國、澳門及越南，提供旅運市場多元的選擇，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。台灣虎航藉由「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，塑造出年輕活潑、朝氣十足的企業形象，且連續10年獲得《讀者文摘》信譽品牌最高榮譽白金獎項認證。台灣虎航期待新加入的客艙組員，能夠傳承這份熱忱與優質服務，共同延續品牌榮耀。

廣告 廣告

台灣虎航本次客艙組員的招募時間將於今年12月15日凌晨00：00起至今年12月28日晚間23：59止，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上者，或其他檢定同等資格證明，具日、韓語會話能力尤佳。報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排於明年1月17日進行初試；明年1月24日進行複試，錄取之客艙組員，將於明年5月起分梯次陸續報到並開始受訓，完訓後即可上線成為台灣虎航正式的客艙組員。

台灣虎航致力於提供持續優化的勞動條件及工作環境，讓全體員工能以最佳狀態執行工作任務。近日亦已正式宣布將於明年1月1日起，針對全體員工新增「每年7日福利補休假」制度，盼望除法定假日外，再額外提供7天福利補休假，藉更友善的休假制度，讓全體員工能在更安心的工作環境中工作。

對於航空事業懷抱熱忱與嚮往的朋友們，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「客艙組員」的相關職務中查看報名及相關應試資格；此外，台灣虎航亦同步開放包括：資訊應用、行銷企劃、場站管理等多個內勤職缺，歡迎對航空產業有興趣的應試者，可至104人力銀行或yes123求職網查詢所有職務內容。

更多中時新聞網報導

張鈞甯謝言承旭只睡3小時衝回台

陳勢安尾牙滿檔 狂跑上百場

同性親密關係暴力案 5年翻倍