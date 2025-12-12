台灣虎航招募60名客艙組員 yes123求職網報名

〔記者王憶紅／台北報導〕為因應航線的拓展與相關的增班計畫，台灣虎航今(12)日宣布，將啟動客艙組員的招募，此次預計將招募60名客艙組員。台灣虎航指出，瞄準旅遊市場的蓬勃發展，上週三(3日)董事會已通過第三代機隊購機案，以擘劃未來航線並提升航線營運效率，因此啟動客艙組員的招募，同時，開放包括資訊應用、行銷企劃、場站管理等多個內勤職缺。

台灣虎航指出，對於航空事業懷抱熱忱與嚮往的朋友們，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「客艙組員」(https://shorturl.at/YB2nD)的相關職務中查看報名及相關應試資格。

廣告 廣告

台灣虎航說，此次客艙組員的招募時間將於2025年12月15日凌晨00:00起至2025年12月28日晚間23:59止，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上者，或其他檢定同等資格證明，具日、韓語會話能力尤佳。報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排於2026年1月17日進行初試；2026年1月24日進行複試，錄取之客艙組員，將於2026年5月起分梯次陸續報到並開始受訓，完訓後即可上線成為台灣虎航正式的客艙組員。

台灣虎航近日亦已正式宣布將於明(2026)年1月1日起，針對全體員工新增「每年7日福利補休假」制度，盼望除法定假日外，再額外提供7天福利補休假。

【看原文連結】

更多自由時報報導

硬起來！台灣連1顆南非新鮮蘋果都沒買 從1年2.3億採購額直接歸零

台灣名次好前面！最新全球最具影響力國家排行出爐

美股收盤》道瓊大漲646點！甲骨文暴跌近11％ 台積電ADR下挫

別再買科技股！華爾街大老15年來首次轉向 改買「這3族群」才是贏家

