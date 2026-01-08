台灣虎航推訂閱制服務 機票最低6折起

（中央社記者余曉涵台北8日電）台灣虎航今天宣布，預計今年第1季將推出訂閱制，分成3種方案，不僅可兌換機票，還享有機票6折起、優先報到、優先登機、優先行李等，這也是台灣首家航空公司推出訂閱制服務。

台灣虎航今天舉行「領航4部曲」全面啟動記者會，會中台灣虎航董事長黃世惠宣布，今年將朝新機隊、新產品、新體驗及新服務升級。

黃世惠表示，今年第1季將推出訂閱制，規劃分成3個方案，隨著方案不同將有不同優惠，包含機票6折起、優先報到、優先登機、優先行李等。

廣告 廣告

台灣虎航將推出訂閱制，依照會員每季、雙月甚至每月不同的搭乘頻率，以月付方式即有機會擁有免費來回機票。黃世惠說，未來旅客在平常小額的狀況下，1到3個月就可兌換機票，只要準備好飯店費用就能「說走就走」。

黃世惠提到，第2季將推出機加酒商品，也讓旅客能一站式購買票券、保險等商品。

黃世惠表示，為了擴張航網，預計第3季將與其他航空公司合作，讓旅客可透過航網延伸至其他台灣虎航沒有直飛的城市，像是搭乘高雄到東京航班後，再從東京搭乘聯營航班到旭川；搭乘台北到關西航班後，再從關西搭乘聯營航班到澳洲等。

服務部分，黃世惠說，除了擴大國內外多個機場的「自助報到服務」，在機上餐點方面，也將和多個知名品牌合作，包括蟬聯米其林必比登推薦的天下三絕、「辦桌界南霸天」的阿勇家及佛光山滴水坊等知名品牌。

黃世惠指出，第2季將導入全新「機上娛樂系統」，旅客付費即可透過個人行動裝置連結機上娛樂系統，即時觀賞豐富的影音內容，未來也能直接於系統內選購免稅品與機上餐飲，大幅提升服務效率。（編輯：張雅淨）1150108