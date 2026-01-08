台灣虎航擴大機隊 董事長：瞄準日本東南亞轉機市場

（中央社記者江明晏台北8日電）台灣虎航董事長黃世惠表示，虎航汰舊換新、擴大機隊，未來10年規模可望突破30架，「廉航也要吃轉機市場」，將瞄準日本、東南亞雙向轉機需求，打造台北為廉航轉機樞紐，日本客來台還可搭配虎航南進北出，或北出南進。

黃世惠今天在台灣虎航記者會上表示，虎航預計將增租11架、增購4架，共計15架A321neo新機，另外取得4架購機選擇權，預計至2028年全機隊平均機齡為3.1年，預估未來10年，台灣虎航的機隊將達到15架A320neo及15架A321neo，總機隊將超過30架，屆時視市場需求決定是否將8架飛機汰舊換新。

廣告 廣告

台灣虎航今天也宣布，計畫擴大以「聯航轉機合作」服務，預計第3季旅客可一鍵預訂組合行程，航點將可延伸至日本第2個城市甚至澳洲。

針對今年航點規劃，黃世惠受訪時表示，今年機隊總數維持不變，重點在汰舊換新，新增航線將相對有限，可能涵蓋北部及高雄，會優先加密現有高需求航線，例如日本的東京、大阪、福岡等主力航點，以及石垣島、沖繩等高獲利的短程航線。

她接續說，擴大機隊後，虎航不只點對點，也能開拓轉機市場，「廉航也要吃轉機市場」，將打造台北為樞紐（Hub），例如吸引日本旅客經台北轉石垣島等航線；未來配合航程可達6小時的新機型，也能吸引東南亞旅客經台北轉飛日本二線城市，如鳥取、大分等，並形成雙向轉機的新市場機會。

台灣虎航日前啟動高雄、台南直飛熊本雙航線，黃世惠表示，這不僅是台灣虎航對南台灣旅運市場的重視，更是台灣虎航首度將航點布局延伸至台南，開拓台南首條直飛航線，日本旅客來台還可以搭配航班南進北出，或北出南進。

黃世惠表示，虎航策略為「市場在哪裡就飛哪裡」，以獲利為首要考量，過去因競爭力不足未積極拓展東南亞，將依市場現實調整航線，例如去年第4季已暫停茨城航線，已申請的香港航權因需求小於供給、票價表現不佳，暫不開航，澳門航線因高雄表現較弱，可能調整航班至需求較大的台北。

此外，黃世惠表示，虎航在日本客源開發成效佳，日本旅客占比由過去平均低於15%提升至超過20%；在大分、鳥取、新潟等與地方縣廳積極合作的航線，日客占比超過25%，特定假日甚至達50%，今年將加大在日本的推廣力度，並與日系廣告代理商合作，更貼近在地市場。

針對年終和股利，黃世惠表示，今年股利不會少，但不會全數發放，必須將保留資金用於購機與企業成長，以吸引長期投資人，年終獎金需待12月財報結算並經董事會通過後公布，董事會預計1月23日召開，屆時將正式發布相關訊息。（編輯：林淑媛）1150108