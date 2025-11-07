台灣虎航旅展促銷 最低單程未稅價新台幣799元起

台灣虎航董事長黃世惠(左4)及商務長暨發言人許致遠(右4)於旅展現場進行開幕式。 （台灣虎航提供）

記者戴淑芳／台北報導

ITF台北國際旅展今(7)日於南港展覽館1館隆重開幕，台灣虎航同步推出2026年夏季班表開賣及線上旅展促銷，最低單程未稅價新台幣799元起的優惠價，讓虎迷們可以超前部署明年的假期。

台灣虎航董事長黃世惠及商務長暨發言人許致遠親臨年度最大旅遊盛會，台灣虎航今年的攤位亦吸引許多的虎迷靠攤參與互動活動，首日的攤位現場活動即已累積超過2,200人造訪並進行體驗，較去年首日成長83%。

台灣虎航今年在旅展現場也特別架起3.5公尺高的3D動態感應電視牆，由總統賴清德及台灣虎航董事長黃世惠一起與3D動態感應電視牆進行互動，後續3D動態感應電視牆隨即出現台灣虎航網紅虎將和現場的貴賓進行揮手互動問候。

配合全民普發1萬元即將上路，凡是該筆行程確認單滿新台幣萬元以上，即有機會再兌換價值新台幣500元的回饋金，以實值回饋感謝虎迷們的支持。

台虎今年的線上旅展在支付方面也有多元回饋，若至樂虎卡專屬活動頁面並使用樂虎卡刷卡購票，則可享有票價2%的tigerpoint回饋金；選擇以 AFTEE支付，可享全單現折10%的優惠，並加碼贈送新台幣50元優惠券；若使用LINE Pay支付，單筆消費滿1萬元則可獲得3%回饋，讓虎迷能最大化省下荷包。

旅展期間凡於tigerselect虎禮選平台選購台灣虎航週邊商品可享9折，並能以1元加購台灣虎航飛行行李吊牌1個等好康。