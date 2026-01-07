台灣虎航樂虎卡二代換新裝 可提早登機、使用貴賓室 讓用戶有感升級
記者傅希堯／台北報導
台灣虎航7日宣步推出第二代樂虎卡，提供包含申辦首年設定電子帳單服務者免年費、國內外消費享最高3%回饋，及優先登機、日本11處機場貴賓室、購票折扣等福利，持卡赴大魯閣遊戲場館消費，可享平日買一送一優惠。
台灣虎航董事長黃世惠、Visa台灣區總經理黃慧琴及台灣樂天信用卡總經理石井英治7日共同宣布，全新打造第二代樂虎卡正式亮相，卡面以深受虎迷喜愛的台灣虎航網紅「虎將」為主角，細膩刻畫虎將透過機窗熱情邀請旅客搭機的可愛模樣。除了卡面換新外，卡友權益更全面升級，提供包含申辦首年設定電子帳單服務者免年費、國內外消費享最高3%回饋、購票最優8折起、尊榮優先服務等豐富多元回饋，致力成為日韓旅遊消費時的最佳夥伴。
台灣虎航表示，自2022年與台灣樂天信用卡推出全台首張低成本航空聯名卡後，樂虎卡已成為尊榮虎(tigerprime)的愛用神卡，顯見這張聯名卡對台灣虎航會員的優勢與吸引力。台灣虎航董事長黃世惠表示，很高興可以台灣樂天信用卡及Visa卡再次攜手，全面升級樂虎卡權益，將消費轉化為實質的回饋，讓每一筆消費都能成為虎迷下一趟旅程的動力，多樣的尊榮服務，不論是免年費、優先登機，甚至購票優惠等，都將為卡友們解鎖更精緻、更愉悅的旅遊體驗。
台灣虎航指出，在卡友權益方面，凡是持有樂虎卡的卡友，於國內消費最高可享3%回饋，含一般消費享0.5%刷卡金(回饋無上限)，與指定通路加碼2.5%台灣虎航tigerpoints點數回饋，每期最高回饋500點；指定海外消費享2%刷卡金，且回饋無上限。不僅如此，全年還能盡享多重尊榮禮遇，包括透過樂虎卡專屬購票網站享台灣虎航機票最高85折起優惠與優先登機服務、當月壽星享購票最高8折起優惠，甚至優先行李等服務外，消費滿額還可享封館購票優惠與優先報到服務。此外，持樂虎卡於大魯閣遊戲場館消費，還可享平日天天樂虎卡日買一送一，一卡在手吃喝玩樂無往不利。
台灣虎航表示，即日起至3月31日止，新戶申辦「樂虎卡」正卡，於核卡後45天內任一消費滿3,000元，即可享新戶首刷禮1,000點回饋，內含300 tigerpoints以及700大魯閣動滋幣。申辦首年並設定電子帳單服務者，享首年免年費，次年累計一般消費12次(含)以上，且維持電子帳單設定者，可享次年免年費優惠。
台灣虎航指出，台虎是台灣唯一的低成本航空，目前飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，誠摯邀請旅客立即申辦第二代樂虎卡，開啟出國旅遊模式。
