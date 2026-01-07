台灣虎航樂虎卡二代換新裝 可提早登機、使用貴賓室 讓用戶有感升級

台灣虎航與樂天信用卡合作推出第二代樂虎卡，提供較第一代更多的福利與優惠。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯／台北報導

台灣虎航7日宣步推出第二代樂虎卡，提供包含申辦首年設定電子帳單服務者免年費、國內外消費享最高3%回饋，及優先登機、日本11處機場貴賓室、購票折扣等福利，持卡赴大魯閣遊戲場館消費，可享平日買一送一優惠。

台灣虎航董事長黃世惠、Visa台灣區總經理黃慧琴及台灣樂天信用卡總經理石井英治7日共同宣布，全新打造第二代樂虎卡正式亮相，卡面以深受虎迷喜愛的台灣虎航網紅「虎將」為主角，細膩刻畫虎將透過機窗熱情邀請旅客搭機的可愛模樣。除了卡面換新外，卡友權益更全面升級，提供包含申辦首年設定電子帳單服務者免年費、國內外消費享最高3%回饋、購票最優8折起、尊榮優先服務等豐富多元回饋，致力成為日韓旅遊消費時的最佳夥伴。

台灣虎航表示，自2022年與台灣樂天信用卡推出全台首張低成本航空聯名卡後，樂虎卡已成為尊榮虎(tigerprime)的愛用神卡，顯見這張聯名卡對台灣虎航會員的優勢與吸引力。台灣虎航董事長黃世惠表示，很高興可以台灣樂天信用卡及Visa卡再次攜手，全面升級樂虎卡權益，將消費轉化為實質的回饋，讓每一筆消費都能成為虎迷下一趟旅程的動力，多樣的尊榮服務，不論是免年費、優先登機，甚至購票優惠等，都將為卡友們解鎖更精緻、更愉悅的旅遊體驗。

台灣樂天信用卡公司總經理石井英治、Visa台灣區總經理黃慧琴以及台灣虎航董事長黃世惠共同主持開鏡餅儀式，揭開全新升級的第二代樂虎卡。（台灣虎航提供）

台灣虎航指出，在卡友權益方面，凡是持有樂虎卡的卡友，於國內消費最高可享3%回饋，含一般消費享0.5%刷卡金(回饋無上限)，與指定通路加碼2.5%台灣虎航tigerpoints點數回饋，每期最高回饋500點；指定海外消費享2%刷卡金，且回饋無上限。不僅如此，全年還能盡享多重尊榮禮遇，包括透過樂虎卡專屬購票網站享台灣虎航機票最高85折起優惠與優先登機服務、當月壽星享購票最高8折起優惠，甚至優先行李等服務外，消費滿額還可享封館購票優惠與優先報到服務。此外，持樂虎卡於大魯閣遊戲場館消費，還可享平日天天樂虎卡日買一送一，一卡在手吃喝玩樂無往不利。

台灣虎航表示，即日起至3月31日止，新戶申辦「樂虎卡」正卡，於核卡後45天內任一消費滿3,000元，即可享新戶首刷禮1,000點回饋，內含300 tigerpoints以及700大魯閣動滋幣。申辦首年並設定電子帳單服務者，享首年免年費，次年累計一般消費12次(含)以上，且維持電子帳單設定者，可享次年免年費優惠。

台灣虎航第二代樂虎卡7日熱鬧亮相，辦卡首年免年費，歡迎民眾申辦開啟出國旅遊模式。（台灣虎航提供）

台灣虎航指出，台虎是台灣唯一的低成本航空，目前飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，誠摯邀請旅客立即申辦第二代樂虎卡，開啟出國旅遊模式。