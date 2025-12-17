日本岡山以「晴天之國」聞名，不僅擁有歷史名城與自然景觀，更是戶外活動愛好者的理想目的地。隨著春夏旅遊旺季將至，台灣虎航提供台北、與高雄直飛岡山航線，吸引越來越多旅客將這座城市納入年度旅遊清單。

台灣虎航直飛日本岡山 戶外體驗成熱搜旅遊選擇

透過台灣虎航的直飛航班，台北旅客可選擇天天直飛岡山的便利航班安排，且至2026年3月28日止，每週另有多達兩班的密集航次，讓旅程規劃彈性十足；南台灣旅客則可搭乘台灣虎航獨飛的高雄—岡山航線，每週三班直飛，省去轉機困擾，迅速抵達日本岡山。這樣的航班安排不僅縮短旅途時間，也讓假期規劃更從容。

對於喜歡戶外活動的旅人來說，岡山提供豐富的自然體驗與動態行程選擇。無論是騎乘單車穿梭在吉備路的綠意間，或在蒜山高原感受清新的山風，甚至走訪牛窗海灘與澀川海灘，從山野到海岸線，每一段景致都能為旅程添上活力記憶。這些行程既適合親子共遊，也非常適合好友結伴探險，讓旅行不再只是賞景，更是身心與自然親近的體驗。

此外，本次台灣虎航與岡山攜手推出的超過 30 家登機證優惠活動，成為促進旅遊動能的亮點之一。旅客只要出示台灣虎航岡山航線的登機證，即可在合作店家享受餐飲、租車、體驗活動等專屬折扣或好康回饋。

隨著假期日益接近，無論是計畫春季賞花、夏季出遊，或是第一次造訪岡山的旅人，搭乘台灣虎航直飛班機探索這座融合自然與文化的城市，已成為近期的熱門旅遊話題。透過強大的航班網絡與多元優惠安排，旅客能以更輕鬆、更豐富的方式，開啟屬於自己的日本戶外旅程。 查看原文