台灣虎航看好聯名卡今年拚10萬卡 日本市占率再提升

（中央社記者蘇思云台北7日電）台灣虎航董事長黃世惠今天表示，台灣虎航會員數有165萬戶，看好台灣樂天與台灣虎航聯名卡「樂虎卡」權益改版後，今年有望達10萬卡；台灣人出國熱度不減，台灣虎航主力日本市場市占率為15%，應有機會成長至18%。

台灣樂天信用卡與台灣虎航今天舉行「樂虎卡」上市3週年改版記者會。

黃世惠致詞時表示，台灣虎航持續3面向成長，一是增加航線，二是希望服務有感升級，三是希望增加跨界合作，讓更多場域走入卡友生活。樂虎卡推出3年已累計3萬卡友，今天起樂虎卡權益升級後，提供消費回饋加碼、直接的購票優惠，並加碼尊榮服務，包括符合條件提供卡友優先登機等服務，今年目標拚增至10萬卡，以目前165萬會員數來看，有望達成目標。

台灣樂天信用卡總經理石井英治致詞時表示，台灣樂天信用卡2015年起發行信用卡，希望促進台日經濟活動，這次改版不只提供機票折扣，也希望民眾平日消費也能用，並善用樂天日本生態圈優勢，提供日本7000家機構優惠等。

媒體關注如何看待台灣今年赴日本旅遊狀況，黃世惠會後聯訪時表示，台灣人長年喜愛出國旅遊，從過去一次出國7天、5天，到現在有更多快閃的出國3天、甚至2天的族群，台灣今年經濟成長狀況不差，可以期待旅運休閒市場發展。

黃世惠指出，台灣虎航2025年新增9條航線，同時恢復2條台中航線，合計新增11條航線，目前日本航點已達23個，合計34條航線，未來希望讓更多民眾在所在城市「說走就走」。台灣虎航主力市場日本市場市占率約15%，應該有機會再增加至18%。

至於是否有規劃新航線之外的成長動能，黃世惠說明，依市場航運需求，若有需求也會加密航班，除了耕耘從台灣出發到日本、韓國與泰國之外，也盼做大轉機市場，讓東南亞旅客可透過台灣轉機再前往東北亞的城市。目前許多企業戶差旅也跟台灣虎航合作，因此除了年輕族群外，上班族客群也在增加中。（編輯：林家嫻）1150107