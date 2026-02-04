台灣虎航與空巴簽約 訂購4架A321neo

（中央社記者江明晏台北4日電）空中巴士今天宣布，已與台灣虎航完成簽約，虎航將訂購4架A321neo客機，這是也虎航首次購買A321neo；空巴並表示，A320neo家族現已從全球超過130家客戶接到1萬架以上訂單。

空中巴士今天發布新聞稿表示，已與台灣虎航完成簽約，虎航將訂購4架A321neo客機，這是也虎航首次購買A321neo。台灣虎航為低成本航空公司，目前使用17架A320家族客機，包括9架A320ceo與8架A320neo，引進A321neo之後，台灣虎航將繼續受益於A320家族的共通性，享有更低的訓練、維修與營運成本。

台灣虎航董事長黃世惠表示，購買A321neo是虎航「第3代」機隊擴展的基礎，目的是在擴大規模成為區域市場重要角色的同時，達成最高營運效益。A321neo將配置232個座位，讓虎航在高需求「黃金航線」上提升運能，加快擴展航線網路。

空中巴士表示，A320neo家族現已從全球超過130家客戶接到1萬架以上訂單，目前所有空中巴士都可使用含量比例50%的永續航空燃油，空中巴士目標是在2030年讓旗下飛機使用100%永續航空燃油。（編輯：黃國倫）1150204