台灣虎航路跑吸引近3千跑者 抽百張機票

（中央社記者黃巧雯台北29日電）台灣虎航睽違5年再度舉辦路跑活動「2025 tigerrun」，今天在台北市大佳河濱公園開跑，吸引近3000名跑者齊聚，所有跑者還可參加100張台灣虎航指定航點來回機票抽獎。

台灣虎航發布新聞稿表示，今天在台北市大佳河濱公園舉辦路跑活動「2025 tigerrun」，賽事分成3.5公里與10公里組，台灣虎航董事長黃世惠及華航董事長高星潢齊在現場進行鳴槍，為這場路跑盛會揭開序幕。

黃世惠表示，現場看到虎迷以活力滿滿的身影出現，這股熱情與正面能量，正是台灣虎航最想傳遞的精神，歡迎未來能有更多的虎迷一起響應tigerrun，也做為下一趟旅程儲備能量的最佳起點。

台灣虎航表示，除提供豐富的完賽贈品外，報名費還可全額轉換為tigerpoints回饋金，所有跑者還可參加100張台灣虎航指定航點來回機票抽獎，且中華航空及華信航空也特別再加碼。（編輯：張銘坤）1141129